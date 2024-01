Paliano, istituto comprensivo intitolato a Willy: iter già avviato

Sabato 20 gennaio Paliano ha celebrato la prima “Giornata del Rispetto”, ricorrenza istituita all’interno della legge contro bullismo e cyberbullismo approvata pochi mesi dalla Camera dei Deputati, fissata il giorno del compleanno di Willy, al quale si è deciso di intitolare l’istituto comprensivo e il cui iter è stato già avviato: sarebbe il primo istituto scolastico a portare il nome di Willy.

Il Comune di Paliano, Assessorato alle Politiche Scolastiche, in collaborazione con l’I.C. di Paliano, hanno organizzato una serie di attività per promuovere l’evento, frutto di un progetto corale di prevenzione e educazione al rispetto: un flashmob e l’esposizione di disegni realizzati dagli studenti e un annullo filatelico dedicato a questa importante iniziativa con una cartolina con l’immagine ideata sempre dai ragazzi.

L’Ass. Eleonora Campoli: «Educare al rispetto reciproco è un’ azione imprescindibile che istituzioni e scuola devono compiere quotidianamente. Il valore del rispetto racchiude in sé tutte le sfere dell’agire umano e si intreccia fortemente con l’importanza delle relazioni umane. Affrontare il tema nella scuola ha permesso di coinvolgere attivamente gli studenti, stimolando riflessioni e promuovendo un dialogo aperto sul tema del rispetto reciproco. Il flashmob ha poi consentito di rendere manifesti e di condividere le idee e i pensieri dei ragazzi con tutta la comunità. Ringrazio ancora tutti i bambini e ragazzi, e le famiglie che hanno garantito e permesso la loro partecipazione».

«L’evento – ha dichiarato il Sindaco Domenico Alfieri –ha rappresentato una piacevole occasione per rafforzare i legami comunitari e promuovere valori di rispetto reciproco. Notevole l’interesse e la partecipazione da parte degli studenti e dei cittadini, evidentemente molto coinvolti nell’importanza di questa giornata, indissolubilmente legata al nostro Willy, di cui cade oggi il compleanno. Ringrazio dunque tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, studenti in primis, poi i docenti e la dirigente scolastica per l’immancabile supporto, Poste Italiane, l’Istituto Alberghiero per l’attività proposta e anche tutti i commercianti che hanno accettato di esporre i manufatti degli alunni. Grazie all’ASD polisportiva Città di Paliano, Croce Rossa, ANPPE e la nostra baby sindaco Gemma“.

