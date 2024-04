I militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 36enne, residente ad Alatri (Fr).

Alatri, in giro con cocaina e crack: arrestato 36enne, i dettagli sull’intervento dei Carabinieri

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato a bordo della propria autovettura aggirarsi con atteggiamento sospetto per le strade di Alatri. I militari, pertanto, hanno proceduto ad un controllo di polizia che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, ha consentito di rinvenire nella disponibilità dell’uomo gr. 14 di stupefacente del tipo “cocaina” e gr. 9 di stupefacente del tipo “crack”, ed una ingente somma di denaro in banconote di vario taglio.

Lo stupefacente, di entrambi i tipi, era già pronto per la vendita e confezionato complessivamente in 19 dosi. Presso l’abitazione del prevenuto, alla quale è stata estesa la perquisizione, è stato rinvenuto vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, nonché alcuni proiettili calibro 9 illegalmente detenuti, sottoposti a sequestro.

Inoltre, poiché l’arrestato risultava privo di patente di guida poiché revocata, gli è stata contestata anche la sanzione prevista dal Codice della Strada per “guida con patente revocata”.

Nella giornata odierna il Giudice del Tribunale di Frosinone, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

