I Carabinieri della Stazione di Alatri (FR) hanno arrestato un 23enne del luogo, noto alle FF.PP., in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone.

Alatri. Arrestato 23enne: deve espiare una pena residua per traffico di stupefacenti. I dettagli

I militari, rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica dell’ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare, dovendo l’arrestato espiare la pena residua di mesi 5 di reclusione, essendo stato condannato per reati inerenti gli stupefacenti, delitti commessi in Alatri nel febbraio 2022. Inoltre il condannato dovrà pagare una pena pecuniaria di euro 14.000 da versare alla cassa delle ammende.

L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove espierà la pena detentiva a suo carico, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.