Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il clandestino – S1E1 – La piccola Milano

22:30 Il clandestino – S1E2 – Milano Calibro 9×19

23:30 Storie di sera

23:55 TG1 Sera

00:00 Storie di sera

00:50 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stasera tutto è possibile

23:45 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Parco Jalari e il seme della bellezza

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 A tutto idrogeno – Presa Diretta

23:10 La vita salta

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 Quarta Repubblica

23:57 Harrow

00:53 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:35 L’ isola dei famosi p. t.

00:46 Tg5

01:31 Striscia la notizia

Italia 1

20:27 Giustizia privata

22:43 Cold Case – Delitti irrisolti

23:31 Sport Mediaset Monday Night

00:13 Drive Up

00:46 Studio aperto – la giornata

01:04 Celebrated: Le grandi biografie

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 100 Minuti

23:15 Brutti, sporchi e cattivi

TV8

20:10 100% Italia – Anteprima

20:15 100% Italia

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:50 MasterChef Italia

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Little Big Italy

00:40 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:11 Dredd – Il giudice dell’Apocalisse

22:03 Watchmen

00:57 Magazine champions league 2024

Rai 4

20:10 Criminal Minds ep.6

21:20 Special Delivery

23:11 Man On Fire – Il fuoco della vendetta

01:45 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:11 American Gangster

23:08 Miss magic

01:04 Note di cinema

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E2 – Sedalia – Saint Joseph

21:14 Sulla giostra

22:56 Sciarada – Il circolo delle parole Scrittori per un anno. Eugenio Scalfari

23:43 Sting Live At Chambord

Rai Movie

21:10 Cavalcarono insieme

23:05 I professionisti

01:10 Il nemico alle porte

Rai Premium

21:20 Le indagini di Hailey Dean – Un’amara verità

22:50 Ciao Maschio – Puntata del 27/03/2021

00:05 Rex S8E3 – I giorni della mantide

Cielo

20:00 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Colonia

23:35 I Am a Sex Worker – Escort per scelta

00:25 Mia nonna la escort

Twentyseven

20:24 Assassinio sul Nilo

23:02 Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero

00:58 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Giovanni Paolo II

22:25 Indagine ai confini del sacro

23:05 La compieta preghiera della sera

23:25 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia – Natale

01:40 ArtBox

La 5

20:25 Box 27

22:22 UOMINI E DONNE

23:54 Rodolfo Valentino, la leggenda

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

20:05 Le Comiche

21:51 Vi racconto

22:08 Oh, Serafina!

23:59 Occhio alla Perestrojka

Focus

20:10 Megalopoli dell’antichità – Cartagine, Troia, Persepoli – PrimaTv

21:09 Gods of Egypt – PrimaTv

22:09 L’ osservatorio del Pic du Midi-Ingegneria d’alta quota

23:27 Engineering extreme – Rehauling a high speed train

00:33 Indagini ad alta quota

01:16 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:13 C.S.I. Miami

21:58 Law & Order: Special Victims Unit

23:49 Maigret e il vagabondo

01:21 C.S.I. New York

Italia 2

20:25 American Dad!

22:15 Young Sheldon

00:14 What’s my destiny Dragon Ball

01:24 City Hunter

DMAX

21:25 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:00 Speciale Aldo Moro 8/4/78 Tg2 Studio Aperto

20:05 Iconologie quotidiane Goblecki Tepe

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La congiura dei Baroni

21:10 Illuminate – Nilla Pizzi. Io vivo per il futuro

22:00 Grandi della TV – A me gli occhi, please! (1976)

23:00 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Boudicca, la regina ribelle – 02/04/2024

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Iconologie quotidiane Torhalle di Lorsch

00:30 Passato e Presente – La congiura dei Baroni

Mediaset Extra

20:10 Avanti un altro… pure di sera!

22:51 Avanti un altro

23:53 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio