Con un post pubblicato sulla propria pagina social, il sindaco uscente Ivan Ferrari presenta la sua ricandidatura alla carica di primo cittadino di Gavignano.

Gavignano. Ivan Ferrari presenta la sua ricandidatura: “Per continuare a costruire la Gavignano del futuro”

Di seguito le parole di Ferrari:

“Dopo una serena riflessione con la mia squadra, ho riconfermato la candidatura a Sindaco con profondo senso di responsabilità, rinnovando la decisione di viverla ogni giorno ed ogni ora come ho sempre fatto in questi anni, caratterizzati dall’ entusiasmo e dalla voglia di fare per il bene della comunità. Ho cercato di garantire costante presenza, ascoltato pareri, raccolto segnalazioni e individuato bisogni che i cittadini di volta in volta hanno posto all’attenzione dell’Ente. La forza di questa amministrazione è sempre stato il gruppo, che non si è mai sottratto al confronto e non ha mai rinunciato alla dialettica politica che deve caratterizzare il lavoro di squadra.

Metterò il massimo impegno e Amore verso il mio Paese, con la testa ma soprattutto con il cuore, lavorando con sentimento vero per una politica dei tanti e non dei pochi.

Tanti i progetti realizzati in questi anni (circa 7 milioni di € di finanziamenti approvati e messi a sistema) e tanti ancora da portare avanti per rigenerare il tessuto del nostro Paese, tra opere pubbliche, politiche sociali e attività di valorizzazione turistica del nostro territorio.

Le tante opere di riqualificazione, hanno gettato le basi verso una nuova politica di sviluppo strategico, una nuova governace fatta di azioni concrete, ma ancora tanto c’è da fare.

Il nostro sarà un progetto civico al 100% e chiederemo l’aiuto di tutti i cittadini con i quali in questi anni abbiamo costruito un percorso importante e inclusivo su tutti i temi.

Sicuramente le iniziali problematiche ereditate di bilancio, e successivamente l’esperienza del covid-19 ci hanno consegnato una situazione emergenziale, sconosciuta e complessa in tutti i suoi aspetti, e per questo ci vuole Memoria; ma grazie all’amministrazione, all’ausilio dei cittadini e di tutti i volontari è stato svolto un grande lavoro di ripresa e rilancio.

Oggi abbiamo un comune con un avanzo libero di bilancio più di €100.000,00 frutto di un lavoro oculato e capillare svolto in questi anni.

Tante sfide ancora ci aspettano e l’obiettivo è quello che sempre ci ha unito, con coerenza e dignità, sentirsi tutti parte della stessa comunità, perché Gavignano un conto è viverlo un conto è parlarne.

Grazie a tutti i cittadini, noi ci crediamo e abbiamo bisogno del vostro sostegno, insieme siamo più forti, insieme si vince.Continuiamo insieme a costruire la Gavignano del futuro.”