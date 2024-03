Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19: l’invito dell’Amministrazione Comunale di Gavignano alla cittadinanza.

Gavignano, Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19: il post dell’Amministrazione Comunale

“Il 18 Marzo è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19;

l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare alla celebrazione lunedì 18 marzo 2024 alle ore 11:00 in via del calvario, presso il Monumento del Covid-19, parco della memoria antistante il cimitero comunale.

Per non dimenticare le vittime della pandemia.

Il Sindaco Ivan Ferrari – L’amministrazione Comunale”

Locandina da Facebook