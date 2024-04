Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Màkari – S1E1 – I colpevoli sono matti

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1

00:50 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S5E11 – Fuori a guardare

21:50 9-1-1 Lone Star S3E11 – Principe Albert in scatola

22:45 La Domenica Sportiva

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Indovina chi viene a cena

23:00 Inimitabili – Giovannino Guareschi

23:45 TG3 Mondo

00:10 Meteo 3

Rete 4

20:25 Dritto e rovescio

23:58 Svitati

01:42 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:28 Lo show dei record

23:52 Tg5

00:33 Paperissima sprint domenica-

Italia 1

20:27 Jurassic World

22:57 Pressing-

00:58 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Domina

01:15 Tg La7

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Il giustiziere della notte

23:40 Red 2

NOVE

20:00 Anteprima Che tempo che fa – Best of

20:30 Che tempo che fa

23:35 Fratelli di Crozza

01:10 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:14 Watchmen

23:26 Programmato per uccidere

01:10 The 100

Rai 4

20:21 Senza Traccia III ep.13

21:20 La rapina del secolo

23:11 Sex Crimes – Giochi pericolosi

00:58 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:14 Nessuna verità

22:44 The Next Three Days

Rai 5

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E10

23:01 Taxi Teheran

00:21 Tuttifrutti 2023-2024 – Puntata 30

00:48 Rai News Notte

00:51 Dorian, l’arte non invecchia S1E9 – Mattia Moreni e Titina Maselli

01:51 Visioni – La forza nascosta

Rai Movie

21:10 Butch Cassidy

23:05 Piedone a Hong Kong

01:05 Pane e tulipani

Rai Premium

21:20 The Voice Senior – Puntata del 05/04/2024

00:10 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E139

00:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E140

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Escobar Il fascino del male

23:25 XXX – Un mestiere a luci rosse

00:25 The Wankers: il piacere di essere donna

Twentyseven

20:06 Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero

22:06 National Lampoon’s Vacation

23:48 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Amy

23:05 Dear Eleanor

00:35 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Miss Marple – Le due verità

23:15 Miss Marple – Verso l’ora zero

La 5

20:10 Un amore improvviso

21:54 Le verita’ nascoste

23:31 Mr Wrong – Lezioni d’amore

Real Time

20:10 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:07 Loro chi?

21:57 Tutti contro tutti

Focus

20:10 Freedom – Oltre il confine

22:21 Incontri ravvicinati nel meraviglioso mondo degli animali

23:28 Vita da preda

00:28 Wild fighters – nati per combattere

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Tatort Vienna

01:05 Alexandra

TOP Crime

20:15 Maigret e il vagabondo

22:09 Poirot: Assassinio in Mesopotamia

00:11 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Young Sheldon

22:16 La cosa

00:17 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Blindati: viaggio nelle carceri

01:05 Operazione N.A.S.

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Gabriele Polo

20:30 Passato e Presente – Ignazio Di Loyola e i gesuiti

21:10 Bye Bye Germany

22:50 Cronache di terra e di mare – Italia. L’inizio

23:25 Telemaco – Lungo le strade della Liberazione

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:20 Zelig

23:41 Avanti un Altro – Story

