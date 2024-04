La scorsa sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato in flagranza un romano di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di rapina, lesioni personali e danneggiamento.

Roma, tenta di fuggire con il registratore di cassa di un minimarket: arrestato 35enne

Nella circostanza, su segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Ciamarra, dove hanno notato un uomo che fuggiva a piedi.

Ragion per cui, i Carabinieri insospettiti hanno raggiunto e bloccato l’uomo. Dagli immediati accertamenti effettuati i Carabinieri hanno appurato che l’uomo si era precedentemente introdotto in un minimarket ove aveva asportato il registratore di cassa contenente circa 70 euro e che, nell’occasione per guadagnarsi la fuga aveva colpito la titolare dell’esercizio con calci e pugni, per poi rifugiarsi all’interno di una limitrofa pizzeria, dove al margine di una discussione, danneggiava un tavolino, nonché colpiva al volto con un pugno un cliente della pizzeria.

Registratore di cassa prontamente recuperato e restituito alla vittima del minimarket, che ha presentato denuncia querela.

Mentre l’indagato, per questi motivi è stato arrestato e condotto presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

