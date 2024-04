Lo scorso pomeriggio, nell’ambito dell’attività antidegrado a tutela della sicurezza urbana, nell’area della stazione Termini e del rione Esquilino, agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale e Urbana) hanno tratto in arresto, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un uomo di 28 anni, che, in visibile stato di alterazione, si aggirava nudo sotto i portici di piazza dei Cinquecento, disturbando i passanti ed inveendo contro gli avventori di un bar.

Si aggirava nudo sotto i portici di piazza dei Cinquecento e inveiva contro i passanti: arrestato un ragazzo di 28 anni

Il personale operante è prontamente intervenuto a ripristinare un clima di decoro e sicurezza nell’area, cercando in un primo momento di tranquillizzare l’uomo.

Dato il proseguire dei suoi atteggiamenti violenti, anche nei confronti di suoi connazionali, fino a scagliarsi verbalmente e fisicamente contro gli agenti, è stato tratto in arresto e sottoposto alle procedure di identificazione, in quanto privo di documenti di identità.

Ieri il processo, durante il quale il 28enne ha dovuto rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

