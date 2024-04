Controlli a Corviale: multe a due esercizi commerciali

I Carabinieri della Stazione Roma Trullo, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia Roma Eur, della Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma e del N.A.S. di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Corviale, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia.

Controlli a Corviale: ecco cosa emerge

Complessivamente, nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato 87 persone e eseguito verifiche su 39 veicoli.

Eseguiti anche accertamenti presso le attività commerciali della zona che hanno portato a sanzionare amministrativamente la titolare di un ristorante – pizzeria, per un totale di 3.000 euro, per precarie condizioni igieniche e omesse procedure in materia Haccp e per inadempimenti strutturali – igienici, e il titolare di una pizzeria, per un totale di 1.000 euro, per precarie condizioni igieniche e inadempimenti strutturali – igienici.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

