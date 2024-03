I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto dei Carabinieri del N.A.S., hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Corviale, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia.

I dettagli sui controlli in zona Corviale

Complessivamente, nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 2 attività commerciali, identificate 67 persone, controllati 36 veicoli, di questi due sono stati sanzionati al codice della strada per la mancata revisione e per la guida senza patente.

In particolare, in via del Trullo e in via di Massa Marittima, i Carabinieri hanno contestato ai responsabili di due attività commerciali le violazioni amministrative che riguardano il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene, sanzionando entrambe le attività con una multa di 1.800 euro.

Un 19enne, è stato trovato dai Carabinieri in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti ed è stato segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.