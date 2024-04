Il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, ha preso parte al convegno “Ambiente e Sostenibilità. Strategie di resilienza urbana e delle comunità”, presso la Sala Nobile di Palazzo Savelli ad Albano Laziale.

“Velletri esempio di sostenibilità con oltre il 78% di rifiuti differenziati”: il sindaco Cascella al convegno su Ambiente e Sostenibilità

Un pomeriggio atto alla discussione per lo sviluppo di una maggiore sostenibilità volta alla tutela e al miglioramento dell’ambiente quello che, venerdì 5 aprile, ha visto coinvolti numerosi amministratori locali, parlamentari, senatori, figure istituzionali ed esperti del settore.

“La città di Velletri è un esempio di sostenibilità con oltre il 78% di rifiuti differenziati. Forse qualcuno di più noto ha perso il contato con il territorio, dovrebbe venire in provincia per vedere come si svolge al meglio la gestione dei rifiuti. Inoltre, negli intenti dell’Amministrazione c’è la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile. Mi complimento nuovamente con il Comune di Lanuvio per essere entrato a far parte della società Volsca Ambiente, per la gestione del servizio di raccolta e di differenziazione dei rifiuti”. – ha dichiarato il Sindaco Cascella durante il suo intervento.

Alla tavola rotonda hanno preso parte l’Onorevole Volpi, il Senatore Silvestroni, il Dottor Penna MASE capo dipartimento Unità di missione PNRR, l’Onorevole Procaccini Commissione per l’Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Parlamento europeo. Oltre al primo cittadino di Velletri, sono intervenuti al dibattito gli amministratori di Ardea, Cremonini, di Ariccia, Staccoli, di Castel Gandolfo, De Angelis, di Marino, Cecchi, di Nemi, Bertucci, di Pomezia, Felici, di Rocca di Papa, Calcagni e di Lariano, Montecuollo.