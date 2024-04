Approvato durante la seduta del Consiglio Comunale, del 3 aprile 2024, di Velletri il differimento dei termini di pagamento delle prime tre rate del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi. Le rate della cosiddetta rottamazione quater avranno scadenza il 17 maggio 2024.

Velletri, in Consiglio Comunale proroga per le rate della rottamazione quater e cessione quote azionarie della Volsca Ambiente al Comune di Lanuvio

“In seguito a un’analisi effettuata con la Velletri Servizi e visto che il Governo ci fornisce questa possibilità, abbiamo convenuto fosse un bene per i cittadini dare loro la possibilità di ampliare i termini di pagamento della rottamazione quater” –, ha dichiarato il Sindaco, Ascanio Cascella, durante la seduta.

Approvata anche la cessione delle quote azionarie della Società Volsca Ambiente e servizi Spa da parte del Comune di Velletri al Comune di Lanuvio per adesione alla Società.

“L’ingresso del Comune di Lanuvio in Volsca Ambiente, con la quota dell’1%, porterà dei benefici in quanto una società partecipata del nostro Comune richiama attenzione e diventa attrattiva per i Comuni limitrofi per la gestione del servizio di raccolta e di differenziazione della spazzatura”-, ha commentato il Sindaco – “Velletri è uno dei primi Comuni d’Italia per la differenziazione della plastica e questo è conseguenza di una grande attività e di sensibilizzazione del territorio”