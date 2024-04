Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Senior

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Tutta un’altra vita

23:15 ATuttoCampo

00:15 Paradise. La finestra sullo showbiz

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Wonder Grottole

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6420

21:20 Lato A. La storia della più grande casa discografica italiana – Prima Parte

23:05 112 – Le notti del Radiomobile – Secondo Episodio

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:24 Quarto grado

23:53 East New York

00:38 Ieri e oggi in tv special

01:40 Tg4 – Ultima ora notte

01:59 Una pistola per cento croci!

Canale 5

20:40 Se potessi dirti addio – PrimaTv

22:43 Tg5

23:25 Bridget Jones’s Baby

01:32 Striscia la notizia

Italia 1

20:20 Il cacciatore di giganti

22:33 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro

00:29 A.P. Bio

01:17 Studio aperto – la giornata

01:29 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:30 100% Italia

21:35 MasterChef Italia

00:15 Cucine da incubo Italia

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

23:15 Only Fun – Comico Show

01:05 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:09 Colpo grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2

21:53 300: L’alba di un Impero

23:41 The 100

01:01 Will & Grace

Rai 4

20:26 Criminal Minds ep.5

21:21 The Last Witch Hunter

22:58 Shock Wave – Ultimatum a Hong Kong

00:58 Anica appuntamento al cinema

01:01 Wonderland pt.27

01:37 Criminal Minds ep.5

Iris

20:12 Blow

22:30 Blood Diamond – Diamanti di sangue

00:56 Moonlight Mile – Voglia di ricominciare

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E1 – Saint Louis – Jefferson City

21:14 Nabucco (Daniel Oren – Piacenza)

23:22 Save the Date 2023-2024 – Puntata 24

23:55 Radiohead – Soundtrack for a Revolution

00:48 Jannacci in L’importante è esagerare – E8

Rai Movie

21:10 Lo sbarco di Anzio

23:15 Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite

Rai Premium

21:20 La luce nella masseria

23:10 Margherita delle stelle

01:05 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Tenere cugine

23:00 Desideri, voglie pazze di tre insaziabili ragazze

Twentyseven

20:05 La morte ti fa bella

21:53 King Kong

01:01 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Ritorno alla vita

22:45 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

23:15 Uomini che odiano le donne

La 5

20:25 Miss FBI: Infiltrata speciale

22:38 UOMINI E DONNE

23:54 Wild child

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Casa a prima vista

22:30 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:05 L’insegnante balla… con tutta la classe

21:46 L’insegnante viene a casa

23:23 Moglie nuda e siciliana

Focus

20:10 I disastri che hanno cambiato il mondo

21:47 Il mistero del Grande Diluvio

22:42 I segreti di Ninive e Babilonia

23:40 Drive Up

00:11 Tg5 start

00:14 E-Planet

00:39 Enigmi svelati

01:21 Tgcom24 Breaking News

01:23 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Alexandra

TOP Crime

20:10 Chicago Fire

20:55 Chicago P.D.

21:48 Law & Order: Special Victims Unit

23:30 Delitto a Mulhouse

01:13 C.S.I. New York

Italia 2

20:15 The apparition

21:44 La Llorona: Le lacrime del male

23:21 What’s my destiny Dragon Ball

01:04 City Hunter

DMAX

21:25 Blindati: viaggio nelle carceri

23:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Tacito, lo storico della Roma imperiale – 16/12/2022

21:10 Cronache di terra e di mare – Italia. L’inizio

21:45 RAInchieste. Viaggio nel Sud (pt1)

23:15 Telemaco – Stresa Il fronte contro Hitler

23:30 Paolo Volponi ‘Il verso e l’immagine’

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:15 Zelig

23:22 Avanti un altro

00:22 Tgcom24 Breaking News

