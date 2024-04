Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 aprile 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 aprile 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 aprile 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Purché finisca bene – La fortuna di Laura

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:15 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road

23:20 Appresso alla musica

00:20 Storie di donne al bivio

01:15 Punti di vista

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Pieve Santo Stefano, il paese dei diari

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6419

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:25 Dritto e rovescio

23:57 Oh, Serafina!

01:43 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:38 Se potessi dirti addio – PrimaTv

22:44 Tg5

23:27 Supereroi

01:40 Striscia la notizia

Italia 1

20:17 Kingsman: Secret Service

22:54 Operazione U.N.C.L.E.

01:01 Studio aperto – la giornata

01:13 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:30 100% Italia

21:35 2012

00:20 Men in Black: International

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Parker

Rai 4

20:26 Criminal Minds ep.4

21:20 Hawaii Five-0 S7E14 – Confini

22:01 Hawaii Five-0 S7E15 – A caccia di squali

22:43 Hawaii Five-0 S7E16 – Pazzi d’amore

23:28 L’intruso

Iris

20:11 Point Break – Punto di rottura

22:23 Scuola di cult

22:30 90 minuti per salvarla

00:07 L’ uomo dalle due ombre

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E6

21:14 Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto 2024

22:19 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 3 – Alfred Brendel

22:47 Ancora in fuga – La storia di Jeff Beck

00:15 Devo In Concerto

00:56 Jannacci in L’importante è esagerare – E7

01:25 Rai News Notte

01:28 Dorian, l’arte non invecchia S1E9 – Mattia Moreni e Titina Maselli

Rai Movie

21:10 Solo 2 ore

22:50 Belva di guerra

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 01/04/2024

00:15 Sophie Cross – Verità nascoste – Episodio 1

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Act of Valor

23:20 Porno Valley

00:30 Thank you for supporting the arts

Twentyseven

20:04 King Kong

23:14 I Goonies

01:10 Celebrated: Le grandi biografie

01:56 Milagros

TV2000

20:00 Santo Rosario

21:30 Il vento del perdono

22:45 Guerra e Pace

23:05 Le vie del cielo

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Un povero ricco

23:20 Il visone sulla pelle

La 5

20:15 Wild child

22:07 UOMINI E DONNE

23:28 X-Style

00:01 Tre all’improvviso

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Cucine da incubo USA

23:30 ER: storie incredibili

Cine34

20:04 Piedipiatti

21:45 Noi uomini duri

23:29 La ribelle

Focus

20:10 L’ osservatorio del Pic du Midi-Ingegneria d’alta quota – PrimaTv

21:13 Engineering extreme – Rehauling a high speed train

22:20 Freedom – Oltre il confine

00:20 Mayday: air disaster – the accident files

01:03 Visti dal cielo – misteri di questo mondo

01:47 Tgcom24 Breaking News

01:50 Meteo.it ’24 focus

01:51 La terra dopo l’uomo

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 The Chelsea Detective

01:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:10 Delitto a Mulhouse

21:59 Law & Order: Special Victims Unit

23:47 Law & Order: Unita’ speciale

01:14 C.S.I. New York

Italia 2

20:15 La Llorona: Le lacrime del male

21:54 Leatherface – Il massacro ha inizio

23:31 What’s my destiny Dragon Ball

01:09 City Hunter

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro: Next Generation

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Gli antipapi medievali – 14/02/2022

21:10 a.C.d.C. Il segreto di Darwin: l’esperimento dei ragazzi indigeni rapiti

22:10 a.C.d.C. Orient Express. Un treno nella storia

23:15 Storia delle nostre città – Ancona – 12/04/2021

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Gli antipapi medievali – 14/02/2022

Mediaset Extra

20:11 Avanti un altro… pure di sera!

22:39 Avanti un altro

23:41 Tgcom24 Breaking News

