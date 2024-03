Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 marzo 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 marzo 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 marzo 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Porta a Porta Speciale La guerra nella terra di Gesù

21:00 Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco

22:30 Jesus

23:16 TG1 Sera

23:20 Jesus

00:25 Dal sepolcro alla porta – Speciale venerdì Santo

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Jungle Cruise

23:30 ATuttoCampo

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Il cammino di Santa Barbara

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6415

21:20 Eleonora Abbagnato. Una stella che danza

23:05 112 – Le notti del Radiomobile – Primo Episodio

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Quarto grado

00:56 East New York

01:49 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:01 Tg5

20:37 Striscia la notizia

21:34 Se potessi dirti addio – PrimaTv

23:37 Station 19 – PrimaTv

00:33 Tg5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald

00:10 La mummia – Il ritorno

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 MasterChef Italia

00:30 Cucine da incubo Italia

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

23:10 Che tempo che fa

00:35 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:17 Big Bang Theory

21:11 Rush Hour – Due mine vaganti

23:05 Ghost In The Shell

01:01 The 100

Rai 4

20:36 Criminal Minds S15E10 – E, alla fine

21:21 Bad Boys for Life

23:23 Millennium – Quello che non uccide

01:20 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:13 Fuga per la vittoria

23:33 I tre giorni del Condor

Rai 5

20:29 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E2

21:15 Concerto di Pasqua 2024 – OSN

22:44 Save the Date 2023-2024 – Puntata 23

23:15 The Doors Live at The Hollywood Bowl ’68

00:28 Rock Legends: The Kinks

00:51 Jannacci in L’importante è esagerare – E6

01:20 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Belva di guerra

23:00 Replicas

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

00:50 Legend

Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E4 – Un brutto affare

23:20 Purché finisca bene – Un marito di troppo

01:20 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Belle Epoque

23:30 Emilienne

01:25 Graffiante desiderio

Twentyseven

20:11 La signora del West

21:06 Il principe delle donne

23:12 Corsari

01:19 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:15 Via Crucis dal Colosseo

22:30 Gesù di Nazareth

00:15 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia – Natale

01:40 ArtBox

La 5

20:02 UOMINI E DONNE

21:25 Miss Detective

23:26 UOMINI E DONNE

00:47 The Perfect Man

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Casa a prima vista

22:35 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:05 La casa di famiglia

22:49 Immaturi – Il viaggio

01:00 Amarsi un po’…

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:00 Alexandra

00:50 Il giovane ispettore Morse

TOP Crime

20:18 Major Crimes

21:13 Chicago P.D.

22:56 Law & Order: Special Victims Unit

00:41 Delitto a Blois

Italia 2

20:20 The Middle

21:15 Beneath

23:01 Annabelle 3

00:59 What’s my destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Blindati: viaggio nelle carceri

23:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:25 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Ultimi giorni di Gesù

21:10 Il declino di Hitler – Uccidere il Führer

22:05 Italiani con Paolo Mieli – Gabriella Ferri

23:00 1923. Nascita della Regia Aeronautica

23:50 Pillole Argo La giovinezza educata

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Zelig [ed.3]

23:47 Avanti un altro

