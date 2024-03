Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 marzo 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 marzo 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 marzo 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Studio Battaglia -S2E5

22:30 Studio Battaglia -S2E6

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Creed II

23:35 Appresso alla musica

00:35 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – San Leo e il profumo del pane

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6414

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Dritto e rovescio

00:58 Tutto può succedere

Canale 5

20:03 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Incastrati – PrimaTv

23:37 Tg5

00:22 Io c’è

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:16 Le Iene presentano: Inside

01:02 Gioco sporco

01:58 Ciak speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:10 100% Italia – Anteprima

20:15 100% Italia

21:30 Spider-Man: Far from Home

23:50 Daredevil

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:17 Big Bang Theory

21:10 Ghost In The Shell

23:05 Mission: Impossible

01:10 The 100

Rai 4

20:34 Criminal Minds S15E8 Albero genealogico

21:18 Hawaii Five-0 S7E11 – Il salvataggio

22:01 Hawaii Five-0 S7E12 – Il contratto

22:44 Hawaii Five-0 S7E13 – Memorie dal passato

23:27 Ted Bundy – Fascino criminale

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:14 Il castello

23:51 Die Hard – Vivere o morire

Rai 5

20:27 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E1

21:14 Cavalleria Rusticana

22:34 L’Orchestra della Toscana e il Maestro Luisi

23:42 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 2 – Alexander Polzin

00:11 Franco Battiato in tournée

Rai Movie

21:10 Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite

23:44 Police

01:30 Anica – Appuntamento al cinema

01:35 A Hong Kong è già domani

Rai Premium

21:20 La TV fa 70

01:25 Un principe su misura

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 The punisher

23:30 Porno Valley

00:40 Paradise Club: il mega bordello

Twentyseven

20:11 La signora del West

21:05 Corsari

23:15 Free Willy 2

00:59 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Veglia nell’Orto degli Ulivi

21:30 Gesù di Nazareth

23:10 La compieta preghiera della sera

23:30 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Conflitto di classe

23:35 Hurricane – Il grido dell’innocenza

La 5

21:15 The Perfect Man

23:08 UOMINI E DONNE

00:22 X-Style

00:56 Shall We Dance?

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Cucine da incubo USA

23:30 ER: storie incredibili

Cine34

21:05 Noi uomini duri

23:01 Don Camillo e i giovani d’oggi

01:16 Sono un fenomeno paranormale

Focus

20:15 Cose di questo mondo

21:10 Hoover Dam: Standing Tall

22:07 Porsche 911 – Legend on wheels

23:23 Tg5 – speciale

00:18 Intelligenza artificiale – una rivoluzione per l’umanita’ ’23

01:45 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 L’ispettore Dalgliesh

01:10 Il giovane ispettore Morse

TOP Crime

20:16 Major Crimes

21:11 Delitto a Blois

23:25 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:19 The Middle

21:15 Annabelle 3

23:15 Non aprite quella porta: L’inizio

00:55 What’s my destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro: Next Generation

23:15 I pionieri dell’oro

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Francesca Romana, una Santa laica – 24/01/2022

21:10 a.C.d.C. Uomini della Penitenza. Chiara e Francesco

21:40 a.C.d.C. Uomini della penitenza. Benedetto e Scolastica

22:10 a.C.d.C. Medioevo da non credere

23:00 Officina Patrimonio Incontro

23:30 Grandi della TV – Sabato sera (1967)

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:12 Avanti un altro… pure di sera!

23:50 Avanti un altro

