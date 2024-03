Lutto a Segni per la scomparsa del giovane Gianmarco: domani i funerali

Un’intera comunità in lutto quella di Segni per la morte di Gianmarco Navarra, il giovane morto in un terribile incidente stradale lo scorso 24 marzo, a Colleferro.

Lutto a Segni per la morte del giovane Gianmarco: l’ultimo saluto si terrà domani, 29 marzo

Domani, 29 marzo 2024, si terrà l’ultimo saluto al giovane, presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Segni, alle ore 14:00.

Morte Gianmarco Navarra, il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale

Le parole oggi non sono abbastanza per descrivere il dolore di tutta la comunità. La prematura scomparsa del nostro caro Gianmarco lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano; il suo altruismo, la sua solidarietà e il suo sorriso resteranno sempre nel cuore di chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerlo.

L’Amministrazione Comunale tutta si stringe al dolore di familiari e amici.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei familiari e di tutti i cari del giovane.

Foto da Facebook