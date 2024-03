Tragico incidente a Colleferro: muore un 26enne di Segni

Tragico incidente a Colleferro nella serata di ieri, 24 marzo 2024: muore un giovane di soli 26 anni.

Tragedia sulla Carpinetana a Colleferro: muore un ragazzo di Segni. L’incidente di ieri sera

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, il drammatico sinistro è avvenuto poco dopo le 22:00 della serata di ieri, sulla Carpinetana.

Il giovane, G.N. di soli 26 anni di Segni, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un’auto.

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento del personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di rito.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio