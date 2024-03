Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 marzo 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l'intrattenimento.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 marzo 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio, Nazionale – Amichevole: Italia – Ecuador

23:20 TG1 Sera

23:25 Speciale Tg1

00:35 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Un amore di maggiordomo

22:35 F.B.I. International S2E9 – Talpe

23:25 La Domenica Sportiva

01:05 Meteo 2

01:10 Appuntamento al cinema

01:15 RaiNews24

Rai 3

20:00 Chesarà…

21:20 Indovina chi viene a cena – L’ambiente e gli ecosistemi

23:15 Inimitabili – Gabriele d’Annunzio

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona bianca

00:58 Dieci italiani per un tedesco (via Rasella)

Canale 5

20:00 Tg5

20:36 Paperissima sprint domenica-

21:26 Lo show dei record

00:56 Tg5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Viaggio nell’isola misteriosa

23:16 Il Re Scorpione

01:03 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Una Giornata particolare

00:00 Rappresaglia

TV8

20:00 MotoGP

21:15 MotoGP Zona Rossa

21:35 Nonno questa volta è guerra

23:25 Race Anatomy F1

NOVE

20:00 Che tempo che fa

21:50 Che tempo che fa – Il tavolo

00:45 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:11 Bus 657

22:59 Point Break

01:02 The 100

Rai 4

20:22 Senza Traccia II ep.16

21:20 I fiumi di porpora – La serie S2E4

23:04 Hinterland

Iris

21:13 Il mandolino del capitano Corelli

23:42 42

02:01 A Serious Man

Rai 5

20:47 Personaggi in cerca d’attore – S2E3

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E8

22:58 Il castello di vetro

01:01 Tuttifrutti 2023-2024 Puntata 28

Rai Movie

21:10 Il visionario mondo di Louis Wain

23:00 House of Gucci

01:50 La felicità degli altri

Rai Premium

21:20 The Voice Senior

23:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E129

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E130

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Passione senza regole

23:10 XXX – Un mestiere a luci rosse

Twentyseven

20:04 La signora del West

21:06 Casper

22:51 Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare

00:52 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Gesù di Nazareth

23:05 Father and son

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Miss Marple – Il terrore viene per posta

23:15 Miss Marple – Sento i pollici che prudono

01:05 La Mala Educaxxxion

La 5

20:12 Mr Wrong – Lezioni d’amore

21:10 Un’estate da ricordare

22:46 Le verità nascoste

00:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:10 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:05 Din Don – Una parrocchia in due

22:58 Sabato domenica e venerdì

01:15 Tutto molto bello

Focus

21:11 Freedom – Oltre il confine

23:16 Incontri ravvicinati nel meraviglioso mondo degli animali

00:17 Coprirsi bene – Come gli animali si riparano

01:17 Super senses: The Secret Power of Animals

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Tatort Vienna

01:10 Alexandra

TOP Crime

20:16 Major Crimes

21:15 Maigret: Veleno in famiglia

23:10 Poirot: Se morisse mio marito

Italia 2

20:19 2 Broke Girls

21:15 Young Sheldon

22:27 Bob Hearts Abishola – PrimaTv

23:13 Auguri per la tua morte

DMAX

20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Blindati: viaggio nelle carceri

01:20 Operazione N.A.S.

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Andrea Di Michele

20:30 Passato e Presente – La fine della Jugoslavia

21:10 Il Primo Re

23:15 Il declino di Hitler – Battaglia di Stalingrado

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello

02:05 Tgcom24 Breaking News

