Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 marzo 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 marzo 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 marzo 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Senior

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La mia ombra è tua

23:20 ATuttoCampo

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Jago, scolpire la luce

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6410

21:20 Mostruosamente Villaggio

23:05 112 – Le notti del Radiomobile

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Quarto grado

00:57 East New York

01:49 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Riassunto – terra amara

21:38 Terra Amara – PrimaTv

23:39 Station 19 – PrimaTv

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 Animali fantastici e dove trovarli

00:12 La mummia

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia

21:35 MasterChef Italia

00:15 Cucine da incubo Italia

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

20 — Venti

20:16 Big Bang Theory

21:13 47 Ronin

23:31 Godzilla vs. Kong

01:42 The 100

03:02 IZombie

04:23 Distretto di polizia

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds S15E4 – Sabato

21:20 The Equalizer 2 – Senza perdono

23:24 Creed – Nato per combattere

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 Blood Diamond – Diamanti di sangue

00:10 Nella valle di Elah

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E7

21:14 Suor Angelica (Teatro alla Scala)

22:23 Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto 2021

23:24 Save the Date 2023-2024 – Puntata 22

23:55 U2 Live in London

00:55 Jannacci in L’importante è esagerare – E4

Rai Movie

21:10 Il nemico alle porte

23:25 Il permesso – 48 ore fuori

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E3 – Terrarossa

23:10 Califano

01:10 Storie italiane

Cielo

20:10 Affari di famiglia

20:35 Amichevoli Nazionali

22:45 Curiosa

00:45 XXX – Un mestiere a luci rosse

Twentyseven

20:00 La signora del West

21:08 Facile preda

22:53 Giù le mani dalle nostre figlie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La stessa luna

22:45 Effetto Notte – TV2000

23:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:30 La cucina di Sonia – Natale

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia – Natale

La 5

20:42 Amici di maria – d.t. (lu/ve)

21:15 Grande fratello

00:57 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 I Cesaroni

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:30 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:06 L’iinsegnante viene a casa

22:57 La supplente va in città

00:51 L’ amica di mia madre

02:25 Satyricon

Focus

20:10 Cose di questo mondo

21:10 Il triangolo delle Bermuda: il mistero continua

21:59 Speciale – Myth – The seven greatest riddles

23:10 I tesori perduti dei Maya

00:59 Drive up ’24

01:29 Tg5 start

01:32 E-Planet

01:56 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Alexandra

01:10 Il giovane ispettore Morse

TOP Crime

20:14 Major Crimes

21:11 Chicago P.D.

22:55 Law & Order: Special Victims Unit

00:46 Delitto in Alsazia

Italia 2

20:15 The Middle

21:15 Necropolis – La città dei morti

23:11 The Nun: La vocazione del male

01:00 What’s my destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Blindati: viaggio nelle carceri

23:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:00 R.A.M Quota 208 Sud

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Generale Martelli Castaldi, militare partigiano

21:10 Il declino di Hitler – Battaglia di Stalingrado

22:10 Italiani Nino Manfredi

23:10 L’abbraccio

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Generale Martelli Castaldi, militare partigiano

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

Foto di repertorio