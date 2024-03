Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 marzo 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 marzo 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 marzo 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Italia – Venezuela

00:00 TG1 Sera

00:05 Porta a Porta

01:50 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La mafia uccide solo d’estate

23:00 Appresso alla musica

00:00 Storie di donne al bivio

00:55 Punti di vista

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Napoli, il rione bellezza

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6409

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:26 Dritto e rovescio

Canale 5

20:02 Tg5

20:40 Striscia la notizia

21:36 Grande fratello

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene presentano: Inside

01:05 Gioco sporco

02:01 Ciak speciale

02:09 Studio aperto – la giornata

02:27 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Un amore a 5 stelle

23:35 Come farsi lasciare in 10 giorni

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:13 Godzilla vs. Kong

23:29 Fire with Fire

Rai 4

20:37 Criminal Minds S15E3 – Curiosità morbosa

21:22 Hawaii Five-0 S7E8 – Riti di passaggio

22:06 Hawaii Five-0 S7E9 – Due giorni di novembre

22:49 Hawaii Five-0 S7E10 – Il fardello

23:32 Walter

01:13 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:09 Walker Texas Ranger

21:12 Codice Mercury

23:27 Die Hard – Duri a morire

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E6

21:14 Orozco-Estrada dirige Mozart e Strauss

22:37 Ricercare sull’Arte della Fuga – Intro p1

23:09 Aznavour By Charles

00:23 Rock Legends: Ray Charles

00:46 Jannacci in L’importante è esagerare – E3

Rai Movie

21:10 House of Gucci

23:55 Sotterrando la mia ex

01:35 Anica – Appuntamento al cinema

01:40 Unico testimone

Rai Premium

21:20 Boss in incognito – Puntata del 18/03/2024

23:45 Note d’amore

01:25 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Max Payne

23:10 Porno Valley

00:15 L’ultimo playboy

Twentyseven

20:01 La signora del West

21:08 Giù le mani dalle nostre figlie

23:07 Free Willy – Un amico da salvare

01:02 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Le petit piaf

22:30 Guerra e Pace

22:55 Testimone di speranza – L’audacia tenera di Don Pino Puglisi

00:05 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Paura d’amare

23:55 I girasoli

La 5

21:25 Il bacio che aspettavo

23:23 UOMINI E DONNE

00:48 X-Style

01:18 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Cucine da incubo USA

22:30 ER: storie incredibili

Cine34

21:07 Immaturi – Il viaggio

23:24 Infelici e contenti

01:29 Il ginecologo della mutua

Focus

20:12 Cose di questo mondo

21:10 Inside pyramids – Come vennero costruite le piramidi – PrimaTv

23:15 Freedom – Oltre il confine

01:24 Myday: Air Disaster – The accident files

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 L’ispettore Dalgliesh

01:10 Il giovane ispettore Morse

TOP Crime

20:14 Major Crimes

21:13 Delitto in Alsazia

23:15 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:08 The Middle

21:15 The Nun: La vocazione del male

23:15 Non aprite quella porta

01:15 What’s my destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Luigi Einaudi l’economista liberale

21:10 Franco Basaglia (1924 – 1980) Prima TV

21:15 a.C.d.C. L’abbazia di Cluny, la citta’ sacra perduta

22:15 a.C.d.C. La Venaria Reale

23:05 Grandi della TV – Felicita Colombo

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

Foto di repertorio