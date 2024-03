A1, chiusure notturne del tratto Colleferro-Valmontone verso Roma

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito dei lavori di risanamento acustico nel Comune di Valmontone, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 23 e di domenica 24 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Colleferro e Valmontone, verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Colleferro, percorrere la via Palianese e la SS6 Casilina verso Roma, per rientrare sulla A1 A Valmontone.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo