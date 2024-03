ll 24 marzo 1944 nella Roma occupata dall’esercito nazista, con la complice collaborazione del governo della RSI, si consuma una delle maggiori stragi nazifasciste in Italia: l’Eccidio delle Fosse Ardeatine.

Eccidio delle Fosse Ardeatine, l’evento del 24 marzo a Colleferro: i dettagli dall’Anpi

La storia è nota e permane come una ferita profonda nella memoria collettiva.

Quest’anno ricorre l’80° anniversario di quel terribile eccidio.

Lo scorso anno è stato prodotto un prezioso documentario, “Il corpo e il nome – gli ignoti delle Fosse Ardeatine” nato da un’idea della ricercatrice Michela Micocci, per la regia di Daniele Cini e prodotto da SD Cinematografica.

“Il corpo e il nome” è un viaggio emozionante nella memoria. Vi si racconta la storia di tre donne, una documentarista, un’archivista e un’antropologa forense che sono riuscite a restituire a due famiglie l’identificazione certa dei loro cari sepolti nel mausoleo delle Fosse Ardeatine. La proiezione del documentario è un modo per celebrare e ricordare quei 335 martiri degli ultimi mesi dell’occupazione di Roma. Un’occasione per riflettere e non dimenticare.

Saranno presenti il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, Michela Micocci autrice e documentarista, a cui si deve appunto l’idea di questo racconto, e Marco Trasciani, segretario generale dell’ANFIM, Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Colleferro, è organizzata dalle sezioni Anpi del territorio.

L’appuntamento è per domenica 24 marzo 2024 alle 17:30, presso l’Auditorium Fabbrica della Musica a Colleferro Scalo.

Ingresso libero

