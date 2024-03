Nasce all’interno della biblioteca “Riccardo Morandi” di Colleferro l’area pensata per i giovani dai 14 ai 19 anni. Con la SPAZIO RAGAZZI la biblioteca cresce, sviluppa nuovi settori, nuovi servizi e acquisisce tanti nuovi libri, un intervento tutto dedicato ai giovani lettori.

SPAZIO RAGAZZI nella Biblioteca di Colleferro, “Se leggi arrivi ovunque!”

Una biblioteca leggera, poche proposte selezionate con cura e presentate per genere: un settore fumetti, sia manga che classici e graphic novel, i maestri della letteratura di fantascienza, le saghe fantasy, una collezione di narrativa contemporanea per young adults, libri fatti ad arte, albi illustrati e poesia, il meglio della divulgazione scientifica e lo “scaffale sganciato”, una selezione dinamica di 30 titoli scelti tra i grandi classici del ‘900. L’intero SPAZIO ragazzi sarà una biblioteca mutevole e leggera, per accompagnare giovani lettori a diventare lettori forti.

Per dare avvio allo SPAZIO RAGAZZI, si proporranno tanti corsi, rassegne e incontri gratuiti, aperti ai ragazzi dai 14 ai 19 anni della nostra comunità.

Ad aprile un corso di fumetti tenuto da Chiara Ruffino e Francesco Napolitano, a maggio una rassegna di cinema di fantascienza curata dalla Pro Loco Città di Colleferro, a giugno un mini corso di astronomia condotto dal Gruppo Astrofili Monti Lepini, ad agosto il laboratorio scientifico “DNA, Una molecola da Nobel” a cura dell’Associazione G.Eco e a settembre la conferenza spettacolo “La scienza di One Piece” a cura di Graziano Ciocca, infine un laboratorio di scrittura creativa tenuto da Emanuela Graziani e uno di scrittura funzionale curato da Elisa Cappai.

Il progetto si concluderà in autunno con l’inaugurazione ufficiale dello SPAZIO RAGAZZI, che si terrà il 21 settembre.

Tanti libri, poltrone e pouf colorati per accogliere ragazzi e ragazze che stanno imparando a crescere nella lettura.

Tutte le attività sono gratuite e aperte ai ragazzi da 14 a 19 anni.

Questo intervento è stato reso possibile anche grazie al contributo della Regione Lazio per la valorizzazione dei luoghi della cultura e dei servizi culturali (piano annuale 2023, L.R. 24/2019).

Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca Riccardo Morandi al numero 06.97.203.400, oppure tramite email biblioteca@comune.colleferro.rm.it