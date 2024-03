Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 marzo 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 marzo 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 marzo 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Ennio

00:10 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Mare fuori – S4E11 – Tenere accesa la speranza

22:15 Mare fuori – S4E12 – Il regalo

23:10 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:23 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Ostana, il borgo tra le nuvole

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6408

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Fuori dal coro

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:38 Michelle Impossible & Friends

00:43 Tg5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 The Suicide Squad – Missione suicida – PrimaTv

00:12 Sucker Punch

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Inchieste da Fermo

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Italia’s Got Talent

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 La frode

23:35 Con Air

01:40 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:15 Fire with Fire

23:13 Shooter

Rai 4

20:35 Criminal Minds S15E2 – Risvegli

21:22 Venus

23:05 Babylon Berlin S4E11 Episodio 11

23:55 Babylon Berlin S4E12

Iris

20:09 Walker Texas Ranger

21:13 La vendetta di Luna

23:10 Il buio nell’anima

01:30 Un mondo perfetto

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E5

21:14 Art Night Puntata 14 – L’arte anarchica

22:18 Appresso alla musica – Puntata del 14/03/2024

23:10 Classic Albums – Amy Winehouse: Back To Black

00:08 Rock Legends: Ramones

00:31 Sting, tra musica e libertà

Rai Movie

21:10 Il ritratto del Duca

22:50 Movie Mag

23:15 Legend

01:35 Il mio Godard

Rai Premium

21:20 Gli Omicidi del Lago S1E11 – La processione del Santo Sangue

23:00 Le indagini di Hailey Dean – Appuntamento con l’assassino

00:35 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Into Darkness – Star Trek

23:50 Fotografando Patrizia

Twentyseven

20:04 La signora del West

21:08 Free Willy – Un amico da salvare

23:18 Bridget Jones’s Baby

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 Yuli – Danza e libertà

23:30 Un anno con Godot

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Gorky Park

23:35 American Gigolò

01:35 La cucina di Sonia – Natale

La 5

21:11 C’è post@ per te

23:29 Un’altra me – PrimaTv

00:03 Un’altra me

00:37 UOMINI E DONNE

01:52 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:00 La clinica del pus

Cine34

21:06 Una piccola impresa meridionale

23:13 La bomba

01:07 Quelli della calibro 38

Focus

20:11 Cose di questo mondo

21:09 Incontri ravvicinati nel meraviglioso mondo degli animali – PrimaTv

22:05 Coprirsi bene – Come gli animali si riparano

23:07 Queens of Ancient Egypt

00:15 Il mistero della mano di Cleopatra

01:17 Myday: Air Disaster – The accident files

Giallo

21:10 Shetland

23:20 L’ispettore Gently

01:20 Il giovane ispettore Morse

TOP Crime

20:14 Major Crimes

21:13 Law & Order: Unità speciale – PrimaTv

22:57 Law & Order: Special Victims Unit

02:14 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:16 The Middle

21:15 Non aprite quella porta

23:15 Naruto Shippuden

01:15 What’s my destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

22:20 Quella pazza fattoria

23:15 WWE NXT

00:10 Quei cattivi ragazzi

01:35 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il ghetto di Ferrara

21:10 Storie della tv Domenico Modugno, a braccia aperte

22:05 Costa Concordia: cronaca di un disastro

23:40 Telemaco – I ragazzi del Monte Grappa

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello

