Rimossi chioschi abbandonati e bici a piazza del Popolo e Stazione Termini

Proseguono gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale per il ripristino del decoro urbano in diverse aree della città.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Nelle ultime 24 ore gli agenti del I Gruppo Centro storico hanno condotto due operazioni, rispettivamente nei pressi di piazza del Popolo e della Stazione Termini.

Nel primo caso, l’intervento ha riguardato un’attività di noleggio: a seguito della revoca dell’autorizzazione, il titolare aveva abbandonato 5 motoveicoli e circa 20 biciclette, in un tratto di strada nelle adiacenze di via Ferdinando di Savoia.

Rintracciato il responsabile, un uomo italiano di 50 anni, gli agenti hanno proceduto nei suoi confronti contestandogli irregolarità per oltre 4mila euro di sanzioni, oltre all’obbligo di rimuovere tutti i mezzi. Al termine operatori AMA hanno provveduto a ripulire l’area.

L’altra operazione, portata a termine sempre dai caschi bianchi del I Gruppo Centro, ha permesso il recupero di un’area nella zona compresa tra la stazione Termini e piazza dei Cinquecento, a largo di Villa Peretti, dove è stato rimosso uno dei chioschi, adibiti in precedenza ad attività commerciali, ormai in disuso.

Questo intervento rappresenta solo il primo di una serie di attività programmate nella zona, in accordo con il Municipio, per il recupero e la riqualificazione di aree precedentemente occupate da simili strutture, non più utilizzate.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

