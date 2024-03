Maratona di Roma 2024, in campo oltre 600 agenti della Polizia Locale

Domani, domenica 17 marzo 2024 avrà luogo la XXIX edizione della Maratona di Roma, manifestazione podistica di rilevanza internazionale che vedrà la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da ogni parte del mondo.

Maratona di Roma 2024, servizi di viabilità e scorta dei partecipanti: in campo oltre 600 agenti della Polizia Locale

L’evento si articolerà in 3 diverse manifestazioni: oltre alla maratona vera e propria, sono in programma la staffetta e la stracittadina. Le prime chiusure scatteranno già nella notte tra sabato e domenica ed interesseranno l’area di via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Cerchi. Dalle ore 8.00 circa di domenica mattina, lo stop verrà esteso progressivamente a tutto il percorso della manifestazione.

L’itinerario interesserà il territorio del I Municipio, sia il Centro Storico, dove

avranno luogo la partenza e l’arrivo, sia il quartiere Prati, nonchè le strade dei Municipi II, VIII , XI , XII e XV.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, in campo oltre 600 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che saranno impegnati lungo tutto l’itinerario per garantire i necessari servizi di polizia stradale e di viabilità, finalizzati all’attuazione di chiusure e relative deviazioni del traffico.

La Polizia Locale sarà presente anche con gli agenti motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) che, oltre alla verifica del percorso, provvederanno a scortare gli atleti fino al traguardo.

⁠Per ulteriori informazioni sull’itinerario:

Luce Verde: https://roma.luceverde.it/articles/piattaforma-81e5c69b-2e47-4eb7-ac51-fbce25dc23fa-1804964

