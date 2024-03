Un team di scienziati austriaci ha calcolato lo sviluppo della popolazione globale. Il rapporto prevede quando l’umanità supererà la soglia dei dieci miliardi.

Quest’anno la popolazione mondiale supera i dieci miliardi di persone, crescendo più velocemente del previsto

Vengono presi in considerazione anche effetti come la pandemia di Covid-19 o la guerra in Ucraina. I ricercatori dell’Istituto internazionale per l’analisi dei sistemi applicati (IIASA) di Laxenburg e del Centro Wittgenstein per la demografia e il capitale umano globale (WIC) di Vienna hanno sviluppato per la terza volta le loro previsioni.

Tuttavia, l’attuale revisione è più positiva di quelle del 2013 e del 2018. Secondo lo scenario più probabile, tra il 2065 e il 2070 potrebbero vivere per la prima volta sulla terra più di dieci miliardi di persone. Secondo i calcoli, attualmente la popolazione dovrebbe aumentare più lentamente di prima, passando da circa otto miliardi di persone.

La popolazione della Terra potrebbe raggiungere il suo picco tra il 2080 e il 2085. Allora il mondo popolerà circa 10,13 miliardi di persone. Poi le previsioni tornano indietro. Entro la fine del secolo si prevede che il numero di persone diminuirà a circa 9,88 miliardi. Entro la fine del secolo l’Asia avrà quasi 4,5 miliardi di abitanti e l’Africa oltre 3,5 miliardi.

L’Europa sarebbe 671 milioni, l’America Latina e Nord America rispettivamente 669 e 450 milioni e l’Oceania 62 milioni. Secondo l’attuale sondaggio, la pandemia da coronavirus a lungo termine provoca solo piccoli danni. Uno dei motivi per cui i calcoli attuali sono significativamente più positivi è il calo della mortalità infantile maggiore del previsto.

Tuttavia in riferimento agli ultimi dati Onu sulla crescita record della popolazione mondiale, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, con la popolazione mondiale salita a 10 miliardi di persone, soffre la fame aggravata dal mix micidiale dei cambiamenti climatici, della pandemia Covid e della guerra.

Il 30% circa vivono in condizioni di insicurezza alimentare moderata o grave e si stima che diversi milioni di bambini al di sotto dei cinque anni soffrano di deperimento, mentre quegli al di sotto dei cinque anni abbiano deficit di sviluppo a causa di una mancanza cronica di nutrienti essenziali nella loro dieta.

Le difficoltà alimentari sono amentate sia nei Paesi di sviluppo che in quelli economicamente più avanzati con la pandemia prima e la crisi energetica ora che hanno dimostrato la centralità del cibo e l’importanza, di garantire l’autonomia alimentare in uno scenario globale segnato da distorsioni commerciali, accaparramenti e speculazioni che mettono a rischio gli approvvigionamenti.

Foto di repertorio

