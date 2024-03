Lo scorso fine settimana gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, nel tratto autostradale di competenza, nel territorio di Anagni, hanno intimato l’alt ad una Fiat Panda che procedeva ad andatura elevata.

Anagni, tenta una folle fuga sull’autostrada: provava a nascondere la refurtiva, arrestata una donna

Nella circostanza, il conducente, invece di fermarsi, ha iniziato una folle fuga, con manovre pericolose tra i veicoli in transito.

Dopo un inseguimento durato vari minuti, il fuggitivo ha arrestato improvvisamente l’auto sulla corsia centrale, per poi ingranare repentinamente la retromarcia, cercando di speronare l’auto della polizia.

Nonostante la collisione tra le due auto, gli operatori sono riusciti a bloccare il conducente, risultato essere una donna.

Inoltre gli agenti si sono insospettiti per l’atteggiamento della donna che, nervosamente, stringeva una borsa e nel cui interno ha rinvenuto una busta in plastica con numerosi monili in oro, monete ed una targa con dedica.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno permesso di risalire all’identità della vittima a cui erano stati sottratti quegli oggetti qualche giorno prima.

Per la donna è scattato l’arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

