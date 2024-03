Anagni, ragazzo di soli 12 anni aggredito da un gruppo di bulli

Paura ad Anagni: un ragazzino di soli 12 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di bulli. Attualmente, la giovane vittima dell’aggressione si trova a Roma, nell’attesa di un intervento per multiple fratture riportate al volto. Le parole del Sindaco di Anagni, Daniele Natalia.

Anagni, brutale aggressione ai danni di un ragazzo di soli 12 anni: le parole del Sindaco

“Ieri sera un fatto increscioso e gravissimo è accaduto ad Anagni: un ragazzo di 12 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di bulli e ora si trova a Roma, in attesa di intervento per le multiple fratture riportate al volto.

Come Sindaco, ma soprattutto come padre, condanno fermamente episodi come questo e comportamenti che non devono trovare spazio nella nostra Città. Non permetteremo mai di far passare Anagni come un luogo non sicuro anche grazie a facili generalizzazioni; i responsabili verranno denunciati e assicurati alla giustizia.

Lunedì interesserò anche i Servizi Sociali, poiché ritengo che la colpa di atteggiamenti simili, pare non isolati, non sia da attribuire esclusivamente agli interessati: credo che le famiglie dovranno rispondere di quanto accaduto e assumersi le proprie responsabilità genitoriali, affinché non si verifichino mai più situazioni del genere.

Ringrazio le forze dell’ordine che prontamente intervenute , da subito si sono messe a disposizione.

È pura fortuna se ieri sera non si è ripetuta la tragedia di Willy e non permetteremo che accada di nuovo. Questo gruppo di bulli, e mi limito a definirli in questo modo perché gli epiteti sarebbero ben peggiori, per giunta pare già conosciuti alle forze dell’ordine, hanno finito di terrorizzare i nostri ragazzi.

La mia solidarietà alla famiglia e un augurio speciale ad Alessandro, che si riprenda presto.

Lo aspetto in Comune quando starà meglio e gli proporrò di essere un testimonial per la lotta alla violenza e bullismo tra i ragazzi”, è il post social pubblicato dal sindaco di Anagni, Daniele Natalia.

Foto di repertorio