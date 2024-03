È morta una delle quattro persone rimaste ferite questa sera, 9 marzo 2024, a Frosinone in seguito ad una sparatoria.

Sparatoria a Frosinone: un morto e tre feriti. Indagini in corso, gli ultimi aggiornamenti

Un morto e tre feriti: è il terribile bilancio di quanto avvenuto questa sera in pieno centro a Frosinone, poco dopo le 19:30. Vano ogni tentativo di soccorso: purtroppo per una delle quattro vittime non c’è stato nulla da fare.

Soccorsi gli altri tre feriti.

Indagini in corso: seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 23:00

Morto un altro dei feriti: il bilancio sale quindi a due decessi. Si ipotizza uno scontro tra bande. Seguiranno aggiornamenti.

Foto di repertorio