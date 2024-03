Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 marzo 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 marzo 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 marzo 2024 : la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Rischiatutto 70

23:55 TG1 Sera

00:00 Techetechetè Topten

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Le indagini di Sister Boniface S1E1 – Cause innaturali

22:09 Le indagini di Sister Boniface S1E2 – Motore, ciak, omicidio!

23:00 TG2 Dossier

23:45 Meteo 2

23:50 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

01:00 TG2 Cinematinée

01:05 TG2 Achab Libri

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Chesarà…

21:45 Il Provinciale – Il Racconto dei racconti – I suoni di Partenope

23:25 TG3 Mondo

23:50 TG3 Agenda del Mondo

23:55 Meteo 3

00:00 Chiamata d’emergenza

00:55 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:30 …altrimenti ci arrabbiamo!

23:46 La prossima vittima

01:43 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:01 Tg5

20:36 Striscia la notizia

21:29 C’è posta per te

00:49 Tg5 speciale

01:47 Tg5

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Minions

23:14 Trolls World Tour

00:58 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:15 Uozzap Collezione

00:00 Tg La7

00:10 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

TV8

20:00 Paddock Live

21:30 F1

23:45 Paddock Live

00:00 Race Anatomy F1

NOVE

20:10 Fratelli di Crozza

21:40 Accordi & Disaccordi (live)

00:25 Apocalypse: La Seconda Guerra Mondiale

20 — Venti

20:17 Big Bang Theory

21:14 Codice Magnum

23:18 Speed

01:30 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:35 Senza traccia ep.5

21:21 Resurrection

23:09 I fiumi di porpora – La serie S2E1

00:52 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:15 Basic Instinct

23:41 Formula per un delitto

01:52 Un’arida stagione bianca

Rai 5

20:07 Rai 5 Classic Puntata 46

20:42 Interviste impossibili – Lev Tolstoj

21:15 Teatro – Una festa esagerata

23:20 I cinque elementi

00:42 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E6

Rai Movie

21:10 C’era una volta il crimine

22:55 Chi m’ha visto

00:45 La regola del silenzio – The Company You

Rai Premium

21:20 Doc – Nelle tue mani – S3E15 – Quello che si deve fare

22:20 Doc – Nelle tue mani – S3E16 – Liberi

23:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E1 – Volo pindarico

01:20 Blu Notte – S8E3 – L’archivio della vergogna

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:15 Le Dolci zie

23:05 Sacred Love Making – A lezione di “Tao del sesso”

00:25 Pornorama – I favolosi anni ’90

01:55 OnlyFans – La nuda verità

Twentyseven

20:06 La signora del West

21:06 L’aereo più pazzo del mondo

22:42 Tom & Jerry

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Judy Moody and the Not Bummer Summer

23:00 I miserabili

01:15 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Grey’s Anatomy

01:30 La Mala Educaxxxion

La 5

20:06 La ragazza e l’ufficiale

21:10 Rosamunde Pilcher: Cuori nella tempesta

22:55 Come Sorelle

01:31 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:57 Grande fratello – lun/ven d.t. c5

Real Time

20:40 Cucine da incubo USA

21:30 Il Dottor Alì

00:05 La clinica del pus

Cine34

21:15 Romanzo criminale

00:16 Roma violenta

01:57 Cattivi pensieri

Focus

21:10 Il mistero Dyatlov – Un caso ancora aperto

22:17 Il mistero di Nazca

23:22 Asia inesplorata

00:15 Natura – Meraviglie senza tempo

01:17 Relitti e segreti – Nel profondo degli abissi

Giallo

21:10 Balthazar

00:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:16 Rizzoli & Isles

21:11 Poirot: Testimone silenzioso

23:23 Maigret e il compagno di scuola

01:20 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:17 2 Broke Girls

21:15 La maledizione di Chucky

23:11 Werewolf: La bestia è tornata

DMAX

21:25 I re dell’asfalto

23:10 Questo pazzo clima

01:10 Mountain Monsters

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Mirella Orsi

20:30 Passato e Presente – Giuseppe Mazzini, l’Apostolo del Risorgimento – 10/03/2022

21:10 Paisà

23:10 I residenti illegali di Chernoby

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Giuseppe Mazzini, l’Apostolo del Risorgimento – 10/03/2022

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:59 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo