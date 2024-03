Valmontone, incendio al centro commerciale: gli ultimi aggiornamenti

Incendio centro commerciale a Valmontone: gli ultimi aggiornamenti condividi dall’amministrazione comunale tramite post social.

Gli ultimi aggiornamenti

“Dopo le fiamme di ieri sera, oggi al centro commerciale I Macinanti si contano i danni.

Oltre alla gioielleria, completamente distrutta dalle fiamme, altre attività hanno avuto danni agli impianti (elettrico ed idraulico) e, nel caso di Eurospin, al soffitto in cartongesso, crollato a tratti a causa dell’infiltrazione di acqua dal piano superiore (che ha rovinato buona parte dei prodotti esposti sugli scaffali).

Per tutta la mattina, il sindaco Veronica Bernabei e il vice sindaco Pierluigi Pizzuti hanno seguito da vicino le operazioni in corso, restando a stretto contatto con il funzionario dei vigili del fuoco, per le verifiche del caso.

Per ora il centro commerciale I Macinanti resta chiuso al pubblico, con la possibilità per le attività di riaprire presentando la documentazione richiesta dai vigili del fuoco. Bernabei e Pizzuti hanno spiegato a tutti i titolari i passi da compiere garantendo, da parte del Comune, la massima solerzia nel rilascio delle autorizzazioni.

In segno di solidarietà e di aiuto concreto, l’Amministrazione comunale sta predisponendo gli atti per sospendere la Tari a tutte le attività coinvolte. Allo studio anche ulteriori misure per poter essere quanto più vicini agli operatori in questo momento cosi difficile”, è quanto pubblicato dall’Amministrazione comunale.

Foto da Facebook