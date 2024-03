Valmontone, incendio in un negozio del centro commerciale

Fiamme nel negozio di un centro commerciale a Valmontone nel tardo pomeriggio di ieri, 6 marzo 2024.

Incendio nel centro commerciale di Valmontone: il post dell’amministrazione comunale

“Nel tardo pomeriggio di oggi (ieri, 6 marzo 2024, ndr) un incendio è divampato all’interno di un negozio del centro commerciale “I Macinanti”.

Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre a carabinieri e polizia locale.

Presenti il vice sindaco Pierluigi Pizzuti e il delegato alla sicurezza Massimo Terzini.

Fortunatamente non si registrano feriti e la situazione è sotto controllo. Sono stati effettuati anche dei rilievi per individuare le cause dell’incendio e valutare eventuali danni agli ambienti comuni”, è quanto riportato dalla Amministrazione Comunale di Valmontone su Facebook.

Foto dalla pagina Facebook “Città di Valmontone”