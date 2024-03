Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 marzo 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 marzo 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 marzo 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E1 – Volo pindarico

23:35 XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boss in incognito

23:50 Tango

01:20 Meteo 2

01:25 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Giochi di una volta – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6396

21:20 Il salario delle donne – Presa Diretta

23:15 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S5E6

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Quarta Repubblica

00:55 Harrow

01:48 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande fratello

01:23 Tg5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Fast & Furious 8

00:02 Sport Mediaset Monday Night

00:43 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:45 Berlinguer ti voglio bene

00:30 Tg La7

00:40 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

02:55 UEFA Europa e Conference League Preview

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Little Big Italy

00:35 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:20 Big Bang Theory

21:18 Lone Survivor

23:42 U.S. Marshals – Caccia senza tregua

Rai 4

20:25 Criminal Minds XIV ep.5

21:20 Resident Evil: Welcome to Raccoon City

22:59 Il Giustiziere della notte – Death Wish

00:50 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:11 Gli spietati

23:44 Dove osano le aquile

02:27 Note di cinema

Rai 5

20:34 Divini Devoti – E3

21:15 Tensione superficiale

22:39 Sciarada – Il circolo delle parole Aldo Palazzeschi. Il codice dell’uomo di fumo

23:39 Rock Legends: Leonard Cohen

00:03 Rock Legends: Jethro Tull

00:27 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

Rai Movie

21:10 I professionisti

23:10 Appuntamento per una vendetta

00:45 Juliet Naked – Tutta un’altra musica

Rai Premium

21:20 Le indagini di Hailey Dean – Omicidio, con amore

22:50 Ciao Maschio – Puntata del 14/02/2021

00:00 Rex S7E9 – N13

01:10 Storie italiane

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 La bella e la bestia

23:30 OnlyFans – La nuda verità

00:15 Sex diaries

01:15 Pleasure and Pain: la scienza del desiderio

Twentyseven

20:07 La signora del West

21:06 Una settimana da Dio

22:57 Fermati, o mamma spara

00:30 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 The Chosen

22:35 Indagine ai confini del sacro

23:15 La compieta preghiera della sera

23:35 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 La cucina di Sonia – Natale

01:45 ArtBox

La 5

20:00 UOMINI E DONNE

21:25 Ho cercato il tuo nome

23:24 UOMINI E DONNE

00:43 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:07 Grandi magazzini

23:26 Vi racconto

23:37 Polvere di stelle

Focus

20:14 Cose di questo mondo

21:10 Le sette meraviglie del mondo antico – PrimaTv

22:06 Il mistero degli Etruschi – Ascesa e caduta di una civiltà

23:12 Unearthed – La storia dalle fondamenta

00:54 Indagini ad alta quota

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 Vera

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 The Closer

21:11 C.S.I. Miami

22:57 Law & Order: Special Victims Unit

00:40 Maigret e il compagno di scuola

Italia 2

20:31 Due uomini e 1/2

21:25 American Dad!

23:14 Young Sheldon

00:30 Bob Hearts Abishola

DMAX

21:25 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:00 Domenica con Lucio Dalla Mister Fantasy 1981

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Tutankhamon e la tomba delle meraviglie

21:10 Grandi della TV – Canzonissima 1968

22:10 Storia delle nostre città – Catania – 19/04/2021

23:00 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Il mondo reale – 16/05/2023

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Tutankhamon e la tomba delle meraviglie

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

