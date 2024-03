Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 marzo 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 marzo 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 marzo 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Makari – S3E3 – Tutti i libri del mondo

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1

00:55 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

01:25 Applausi

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Atletica Leggera – Mondiali Indoor 2024 – 3a giornata (sessione serale)

22:50 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:05 Meteo 2

01:10 Appuntamento al cinema

01:15 RaiNews24

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Indovina chi viene a cena – Com’è andata a finire

22:50 Illuminate – Monica Vitti. La donna che visse due volte

23:40 TG3 Mondo

00:05 Meteo 3

00:10 In mezz’ora

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Zona bianca

00:54 La prima cosa bella

Canale 5

20:01 Tg5

20:37 Paperissima sprint domenica-

21:26 Lo show dei record

00:47 Tg5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 The Legend of Tarzan

23:38 Pressing-

01:58 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Il socio

00:10 Hurricane – Il grido dell’innocenza

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 A testa alta

23:05 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

01:10 Decameron Pie

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:20 Che tempo che fa – Il tavolo

00:35 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:15 U.S. Marshals – Caccia senza tregua

23:49 Today you Die

01:31 DC’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:32 Hudson & Rex S5E20 – Per la strada

21:20 I fiumi di porpora – La serie S2E1

22:57 As bestas – La terra della discordia

01:15 Anica appuntamento al cinema

01:18 Kristy

Iris

21:14 Deepwater: Inferno sull’Oceano

23:11 Steve Jobs

01:23 Fuoco assassino 2

Rai 5

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E5

23:04 Il libro delle visioni

00:39 Rai News Notte

00:42 Tuttifrutti 2023-2024 – Puntata 25

01:09 Art Rider – Dal Monte Amiata alla Valnerina – S1E4

Rai Movie

21:10 Remi

23:00 La regola del silenzio – The Company You

01:00 Stealth – Arma suprema

Rai Premium

21:20 The Voice Senior – Puntata del 01/03/2024

00:00 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E114

00:35 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E115

01:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E116

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Revenant – Redivivo

00:10 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:15 Vite da escort

Twentyseven

20:06 La signora del West

21:06 Fermati, o mamma spara

22:43 Scuola di polizia 7: Missione a Mosca

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 I miserabili

23:45 Scambio di identità

01:30 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Miss Marple: Assassinio allo specchio

23:15 Miss Marple nei Caraibi

01:05 La Mala Educaxxxion

La 5

20:07 La ragazza e l’ufficiale

21:10 Beverly Hills Wedding

22:48 Amici di maria – domenica pomeriggio

Real Time

20:35 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 La vita è una cosa meravigliosa

22:59 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

01:23 Il giorno del cobra

Focus

20:03 I grandi misteri della Bibbia – PrimaTv

21:10 Freedom – Oltre il confine

23:09 Intelligenza artificiale – Una rivoluzione per l’umanità

Giallo

21:10 Vera

23:10 Tatort Vienna

01:10 Alexandra

TOP Crime

20:16 The Closer

21:12 Maigret e il compagno di scuola

23:13 Poirot: Memorie di un delitto

01:21 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:18 2 Broke Girls

21:15 Young Sheldon

22:32 Bob Hearts Abishola – PrimaTv

23:22 Il figlio di Chucky

DMAX

20:20 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:05 Operazione N.A.S.

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Antonio Di Bella

20:30 Passato e presente – D’ANNUNZIO, L’ESTETA DELLA POLITICA

21:10 Il Concorso

22:55 L’ascesa di Hitler – Notte dei lunghi coltelli

23:50 Pillole Argo Una sfida all’autorità militare

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

02:02 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio