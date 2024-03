Sora si prepara a festeggiare Gina Macioce che domani, 2 marzo 2024, compie ben 100 anni.

Ancora festa a Sora: nonna Gina compie 100 anni! Gli auguri dell’Amministrazione e della Città

Gina è nata, a Sora, il 2 marzo 1924 da Maria Iucci e Giovanni Macioce, unica donna tra tre fratelli maschi. Ha vissuto la sua vita a Sora, nella casa natale in Via XX settembre. Qui ha accudito con amore la famiglia creata con il marito Luigi Fossataro. Il loro matrimonio è durato più di cinquanta anni e da quella unione sono venuti al mondo tre figli: Maria Rosaria, Adolfo e Luisa.

Donna d’altri tempi, ma nello stesso tempo aperta ed interessata agli avvenimenti attuali, è molto amata dai suoi sette nipoti e dai tre pronipoti per la grande voglia di vivere.

Si potrebbe dire che la sua “vecchiaia” coincide con una sorta di seconda giovinezza ed è per questo che “Nonna” Gina è un esempio importante per la sua famiglia e per tutti.

A Gina vanno gli auguri più affettuosi del Sindaco Luca Di Stefano e dell’intera città di Sora.

Anche la nostra Redazione si unisce agli auguri alla signora Gina per questo importante traguardo!