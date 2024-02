Venerdì 1° marzo, Assunta Lombardi spegnerà ben cento candeline. Il Sindaco Luca Di Stefano e tutta la città di Sora si preparano a festeggiare “nonna” Assunta in occasione di questo compleanno così importante.

La Signora Assunta è nata il 1°marzo 1924, in una famiglia molto numerosa.

“Nonna” Assunta domani compie 100 anni, Sora in festa: gli auguri dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Città!

Lei è la seconda di ben otto fratelli. Ha vissuto in gioventù nel centro storico di Sora, in una casa in

Vicolo Terribile. Si è sposata nel 1942 con Santino Alviani, impiegato presso una ditta

edile di Sora.

Dal matrimonio sono nati 4 figli: Vincenzo, Pietro, Lucio e Carla l’unica attualmente vivente e che si prende cura della mamma. Ha 6 avuto nipoti e 4 pronipoti.

“Nonna” Assunta si è sempre occupata della famiglia non avendo mai lavorato. Si è dedicata ai nipoti ed ai pronipoti diventando una preziosa risorsa per i figli ed i nipoti che erano impegnati con il lavoro.

I suoi hobby sono sempre stati la lettura, oggi in particolare le preghiere, e la cucina con una passione speciale per i dolci tradizionali sorani.

Anche la nostra Redazione si unisce agli auguri rivolti a nonna Assunta per questo importante traguardo!