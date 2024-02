Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E13 – Legàmi

22:35 Doc – Nelle tue mani – S3E14 – Vivere

23:45 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Creed II

23:35 Appresso alla musica

00:35 Storie di donne al bivio

01:30 Punti di vista

01:58 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Acquario di Genova II – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6394

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Dritto e rovescio

00:54 Music line

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:34 Riassunto – terra amara

21:37 Terra Amara – PrimaTv

23:47 X-Style

00:21 Tg5

01:02 Striscia la notizia

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene presentano: Inside

00:51 Gioco sporco

01:48 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

23:40 Fuga in tacchi a spillo

01:20 Decameron Pie

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:16 Big Bang Theory

21:13 L’uomo d’acciaio

23:52 Midnight Special – Fuga nella notte

01:50 DC’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:38 Criminal Minds XIV ep.3

21:22 Hawaii Five – 0 S6E24 – Trappola a Chinatown

22:04 Hawaii Five – 0 S6E25 – Ho attenzioni solo per il capo

22:48 Hawaii Five-0 S7E1 – Pronti a giocare?

23:29 Hangman – Il gioco dell’impiccato

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:13 Die Hard – Duri a morire

23:42 Colpo a rischio

01:33 La storia di una monaca

Rai 5

20:31 Divini Devoti – E1

21:15 Claudio Abbado Artista di progetto – E3

21:40 Le nove sinfonie di Beethoven – n2 e n7

22:57 I Beatles e l’India

00:34 A Night With Lou Reed

Rai Movie

21:10 Need for speed

23:15 Stealth – Arma suprema

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

01:25 Prova schiacciante

Rai Premium

21:20 Tale e Quale Sanremo – Puntata del 24/02/2024

23:55 A caccia del vedovo d’oro

01:30 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Antigang – Nell’ombra del crimine

23:00 Gola profondissima

23:35 Pornorama – I favolosi anni ’90

00:15 Porn Inc.

01:15 Love in Porn

01:55 La cultura del sesso

Twentyseven

20:04 La signora del West

21:06 Salto nel buio

23:18 Adele e l’enigma del Faraone

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 L’ottava nota

22:40 Guerra e Pace

23:00 Il dono della Luna

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Elsa & Fred

23:20 Il profumo del mosto selvatico

01:25 La cucina di Sonia – Natale

La 5

20:05 UOMINI E DONNE

21:25 Grande fratello

01:34 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Grande fratello – lun/ven d.t. c5

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il curioso caso di Natalia Grace

22:25 ER: storie incredibili

Cine34

21:03 Il ritorno di Ringo

22:56 I giorni dell’ira

01:07 Sensi

02:41 Laura… a 16 anni mi dicesti sì

Focus

20:15 Cose di questo mondo

21:10 Unearthed – La storia dalle fondamenta

22:50 I sei del titanic: un segreto inconfessabile

23:58 Titanic: come affondo’ e perche’ – le prove definitive

00:54 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

01:39 I più devastanti buchi neri dell’universo

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Grantchester

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:18 The Closer

21:11 Il ritorno di Colombo

23:04 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:19 Due uomini e 1/2

21:15 Annabelle

23:13 Final Destination 3

00:58 What’s my destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Giorgio Amendola il comunista liberale

21:10 a.C.d.C. Per la fede e per il trono. 1590-1643 Alle origini dell’Europa moderna p.5 Borboni contro Asburgo

22:00 Gli dei ritornano al Museo Archeologico di Napoli

22:15 a.C.d.C.Per le fede e per il trono. 1590-1643 Alle origini dell’Europa moderna p.6 L’Europa in fiamme

22:50 Grandi della TV – Speciale per noi

23:45 Telemaco – Il volto della Repubblica

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Giorgio Amendola il comunista liberale

Mediaset Extra

21:09 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

02:00 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertoro