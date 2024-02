Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Gloria – S1E5 – Promesse non mantenute

22:35 Gloria – S1E6 – Addio miei cari

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:00 La Conferenza Stampa di Angelina Mango – Puntata del 29/11/2023

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Dalla strada al palco

23:35 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:45 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Sud food II – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6392

21:20 Petrolio

23:00 La Confessione

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 E’ sempre Cartabianca

00:54 Dalla parte degli animali

02:11 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:01 Tg5

20:39 Striscia la notizia

21:36 Ciao darwin rewind

00:01 Tg5

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene

01:07 Gioco sporco

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Sento la terra girare

23:35 Unabomber

20 — Venti

20:18 Big Bang Theory

21:14 Safe

23:01 Focus – Niente e’ come sembra

Rai 4

20:33 Criminal Minds XIV ep.1

21:18 As bestas – La terra della discordia

23:36 Wonderland

00:12 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:13 Forsaken – Il fuoco della giustizia

22:55 La tortura della freccia

Rai 5

20:23 The Sense of Beauty – E5

21:15 Il libro delle visioni

22:51 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

00:06 Paul Butterfield – Suonare con il cuore

Rai Movie

21:10 Incontri ravvicinati del terzo tipo

23:25 Black Butterfly

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Don Matteo – S11E24 – Il potere del perdono

21:20 A caccia del vedovo d’oro

22:55 Gli Omicidi del Lago S1E7 – La quarta donna

Cielo

20:00 Affari al buio

20:20 Affari di famiglia

21:15 Way Down – Rapina alla Banca di Spagna

23:20 Paris Pigalle

Twentyseven

20:05 La signora del West

21:05 A casa con i suoi

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Scambio di identità

22:40 Retroscena

23:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

La 5

20:02 UOMINI E DONNE

21:25 Grande fratello

01:30 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento Hotel

00:40 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:05 L’amore è eterno finché dura

23:18 Stasera a casa di Alice

01:29 Omicidio all’italiana

Focus

20:16 Cose di questo mondo

21:10 Asia inesplorata – PrimaTv

21:57 Natura – meraviglie senza tempo

22:57 Segreti sotto la sabbia

23:46 Secrets In The Jungle – Strane scoperte nel profondo della giungla

00:32 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

01:18 Universo ai raggi X

02:02 Tgcom24 Breaking News

02:04 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 Grantchester

23:10 Shetland

01:20 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 The Closer

21:12 FBI: Most Wanted

22:53 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:03 Due uomini e 1/2

21:25 Naruto Shippuden – PrimaTv

23:15 Shameless

01:26 What’s my destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Nudi e crudi: l’ultimo sopravvissuto

23:15 WWE Smackdown

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Italiane nelle due guerre

21:10 Dante, La voce che parla di noi Il fascino del male pt2

21:30 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Il mondo reale – 16/05/2023

22:25 Gli esploratori. K2 la montagna selvaggia

23:20 Grandi disastri 10 errori fatali: l’assassinio Kennedy

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio