10eLotto, vincite da oltre 20mila euro tra Anagni e Colleferro!

Esulta il Lazio grazie al 10eLotto. Nella regione, infatti, nei concorsi di venerdì 23 e sabato 24 febbraio, come riporta Agipronews, sono state registrate vincite totali per 42mila euro.

10eLotto, la Fortuna bacia Anagni e Colleferro: i dettagli

Ad Anagni (FR) un fortunato giocatore ha centrato un 8 Oro da 10.534 euro.

A Colleferro (RM) è stato indovinato un 8 da 12mila euro. A Roma, invece, tre vincite: due venerdì, entrambe da 5mila euro, grazie a un 8 Doppio Oro e a un 6 Oro, e una sabato, con un 8 da 10mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 624,8 milioni di euro dall’inizio del 2024.

Foto di repertorio