Maglia numero 13 per Daniele Coluzzi, il giovane giocatore del Colleferro Rugby 1965, in campo oggi nella partita tra Italia e Francia. L’Italrugby alle ore 14:30 scenderà in campo contro i Blues in un match che vede storicamente rivali le due nazionali, e il giovanissimo Coluzzi è stato schierato nella formazione titolare dal C.T. Paolo Grassi. Daniele sta crescendo, e piano piano sta facendo la trafila delle nazionali minori.

Da poco è entrato a far parte dell’Under 18, dopo aver fatto parte dell’Under 17, e ricoperto anche il ruolo di vice Capitano.

Il numero 13 è anche solito indossare i calzettoni identificativi del Colleferro Rugby 1965 nelle sue apparizioni con la rappresentativa nazionale. In bocca al lupo dunque al colleferrino, che fra non molto scenderà in campo.

Come vedere la partita per seguire le sue gesta? Il match tra Italia e Francia Under 18 di Rugby sarà visibile direttamente sul canale Youtube della Federugby. Forza Daniele, forza Colleferro e forza Italia!