Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Makari – S3E2 – La città perfetta

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1

00:55 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S5E8 – Difendere in posizione

21:50 9-1-1 Lone Star S3E8 – Nel remoto caso di emergenza

22:45 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:05 Meteo 2

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Indovina chi viene a cena – Greenwashing

23:15 Illuminate – Nilla Pizzi. Io vivo per il futuro

23:40 TG3 Mondo

00:05 Meteo 3

00:10 In mezz’ora

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Zona bianca

00:55 Brivido biondo

Canale 5

20:01 Tg5

20:36 Paperissima sprint domenica

21:24 Lo show dei record

00:46 Tg5

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo

23:49 Pressing

01:55 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 K-19

23:45 Il sistema Putin

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Petra

23:10 Quelle brave ragazze

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:20 Che tempo che fa – Il tavolo

00:15 Fratelli di Crozza

01:45 Naked Attraction UK

20 — Venti

21:16 The Losers

23:09 Into the Sun

00:59 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:30 Hudson & Rex S5E10 – Una notte sfrenata

21:20 I fiumi di porpora – La serie S1E4

22:58 The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi

00:43 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:12 L’ora più buia

23:37 Boy Erased – Vite cancellate

Rai 5

20:07 Le nove sinfonie di Beethoven – n1 e n5

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E4

23:02 The Tomorrow Man

Rai Movie

21:10 Belle e Sebastien – Amici per sempre

22:40 Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio

00:20 Il professor Cenerentolo

Rai Premium

21:20 The Voice Senior – Puntata del 23/02/2024

23:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E109

00:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E110

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Balla coi lupi (ext. vers.)

00:25 XXX – Un mestiere a luci rosse

Twentyseven

20:06 La signora del West

21:05 Ritorno al futuro – Parte III

23:12 Scuola di Polizia 6: La citta’ e’ assediata

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Casa Howard

23:30 Ruth & Alex – L’amore cerca casa

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Miss Marple: Il segreto di Chimneys

23:15 Miss Marple: Il geranio azzurro

La 5

21:10 Quando l’amore arriva in città

22:57 Amici di maria – domenica pomeriggio

01:19 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:25 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Ricky & Barabba

22:51 7 chili in 7 giorni

01:28 Il cittadino si ribella

Focus

20:19 Segreti nel ghiaccio

21:10 I sei del titanic: un segreto inconfessabile

22:14 Titanic: come affondo’ e perche’ – le prove definitive

23:12 Tg5 – speciale

23:54 Gli animali piu’ pericolosi

00:42 Natura in movimento

01:37 Cascate Victoria – Eden africano

Giallo

21:10 Vera

23:05 Tatort – Scena del crimine

01:05 Tandem

TOP Crime

20:15 The Closer

21:11 Maigret e la principessa

23:07 Poirot: Filastrocca per un omicidio

Italia 2

20:16 The Middle

21:15 Young Sheldon

22:20 Bob Hearts Abishola – PrimaTv

23:12 La bambola assassina 3

DMAX

21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:05 Operazione N.A.S.

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Lorenzo Pubblici

20:30 Passato e Presente – Juan Peron Presidente

21:10 Il quinto potere

23:15 L’ascesa di Hitler – Nascita del terzo Reich

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Tgcom24 Breaking News

