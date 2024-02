Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Senior

00:05 TG1 Sera

00:10 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 C’era una volta il crimine

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Superpoliglotta – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre – Speciale Cutro

20:50 Un posto al sole – EP6390

21:20 The Father – Nulla è come sembra

23:15 Listen to me – Episodio1

23:45 TG3 Linea notte

00:45 Meteo 3

00:50 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Quarto grado

00:55 The Equalizer

01:45 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.-

01:10 Tg5

01:50 Striscia la notizia

Italia 1

20:33 N.C.I.S – Unità Anticrimine

21:23 Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio

23:51 Duro da uccidere

01:42 Ciak speciale

01:45 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Cucine da incubo Italia

00:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

01:00 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:13 Terminator Genisys

23:43 The Kingdom

Rai 4

20:38 Criminal Minds XIII ep.21

21:22 Castle Falls

22:50 Operation Napoleon

00:49 Anica appuntamento al cinema

00:52 Wonderland pt.21

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:12 Forrest Gump

23:53 Psycho

01:50 Il tempo delle mele 3

Rai 5

20:23 The Sense of Beauty – E3

21:17 Macbeth (Teatro alla Scala – Strehler, Abbado)

23:41 Save the Date 2023-2024 Puntata 18

00:12 Kurt & Courtney

01:43 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Sono affari di famiglia

23:10 La mosca

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Quando parla il cuore

Rai Premium

20:15 Don Matteo – S11E20 – Sola andata

21:20 Gloria – S1E1 – Momenti di Gloria

22:15 Gloria – S1E2 – Il piano

23:10 Doc – Nelle tue mani – S3E9 – Evitarsi

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:15 Paris Pigalle

23:30 Exhibition

01:10 XXX – Un mestiere a luci rosse

Twentyseven

20:04 La signora del West

21:05 Insospettabili sospetti

22:51 The Mask – Da zero a mito

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Zona d’ombra

22:55 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 La cucina di Sonia – Natale

01:45 ArtBox

La 5

21:20 Tutto può succedere

23:42 UOMINI E DONNE

01:05 X-Style

01:35 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:45 I Cesaroni

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Acqua e sapone

23:15 C’era un cinese in coma

Focus

20:14 Cose di questo mondo

21:10 Segreti sotto la sabbia – PrimaTv

21:56 Secrets In The Jungle – Strane scoperte nel profondo della giungla

22:41 Le sette meraviglie del mondo antico

23:50 Costantinopoli: Il porto perduto

00:49 Indagini ad alta quota

01:35 Tg5 start

01:38 E-Planet

02:00 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Alexandra

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 The Closer

21:13 Chicago Fire

21:57 Chicago Med

22:52 Chicago P.D.

23:42 Law & Order: Special Victims Unit

01:20 66-5 – Roxane Bauer avvocata penalista

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 Mercy

22:52 The Conjuring

01:05 What’s my destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Rina Fort cronaca di un delitto

21:10 L’ascesa di Hitler – Nascita del terzo Reich

22:05 Dopo il caos – Londra, città in continuo cambiamento

23:05 Maurizio Costanzo – Memorie

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:50 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

