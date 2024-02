Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno condotto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nel municipio lidense, finalizzato al contrasto di fenomeni di degrado ed al ripristino delle condizioni di decoro urbano.

Controlli antidegrado a Ostia, arrestate due persone: ecco cosa emerge, tutti i dettagli

Durante l’attività i Carabinieri della Stazione di Ostia hanno arrestato una donna di 30 anni, senza fissa dimora, poiché controllata in strada, al fine di sottrarsi all’identificazione ha fornito false generalità.

Nel medesimo contesto è stata fermata anche una giovane colpita da un aggravamento della misura cautelare che dispone per lei il carcere; la ragazza si trovava agli arresti domiciliari ma avendone violato le prescrizioni, come accertato dai Carabinieri, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto per lei il carcere.

Complessivamente, nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno identificato 13 cittadini, tutti senza fissa dimora, di cui uno colpito da un ordine di espulsione dal territorio nazionale, in violazione alla normativa sugli stranieri, che si erano accampati nelle adiacenze delle centralissime piazze della chiesa di Santa Maria “Regina Pacis” e “delle Poste”,

Nella circostanza con il supporto del personale “AMA” sono state bonificate e ripristinate le aree dove erano stati realizzati accampamenti di fortuna, con materassi e suppellettili vari, sfociando in precarie condizioni igienico-sanitarie e i restanti senza tetto, d’intesa con l’ufficio competente del X municipio, sono stati collocati, presso idonei centri di accoglienza presenti in zona.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.