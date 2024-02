Sono stati gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale a fermare ieri, 14 febbraio 2024, per le vie di Ostia, un ragazzo di 20 anni che, per sfuggire ai controlli, si è dato alla fuga provocando 3 incidenti.

Ostia. Provoca 3 incidenti per sfuggire ai controlli: arrestato 20enne

Sette i veicoli, in sosta e in transito, coinvolti nella folle corsa dell’uomo, che ha seminato il panico per le vie della zona, ferendo lievemente anche una persona a bordo di una delle auto urtate.

Una volta fermato, appena avviate le procedure di identificazione, il ventenne ha messo in atto un nuovo tentativo di fuga: acceso il motore della vettura, ha accelerato, rischiando di investire uno degli agenti, per poi allontanarsi a folle velocità, travolgendo prima l’auto di servizio della Polizia Locale, per poi terminare la corsa ribaltandosi con il proprio veicolo.

Uscito dal mezzo, il ragazzo ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato subito fermato e tratto in arresto dagli agenti.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.