Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 febbraio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 febbraio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 febbraio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Perché Sanremo è Sanremo?

23:15 TG1 Sera

23:20 Perché Sanremo è Sanremo?

00:45 Porta a Porta

01:55 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Mare fuori – S4E3 – La testa della lepre

22:35 Mare fuori – S4E4 – Ragione o sentimento

23:45 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:55 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Buhurt – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6388

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

Rete 4

20:29 Prima di domani

21:25 Fuori dal coro

00:57 Amber – Per non dimenticare

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Grande fratello

01:15 Tg5

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:19 Taken – La vendetta

23:14 Mission: Impossible 2

01:32 Ciak speciale

01:36 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata Particolare

23:25 C’era una volta… Il Novecento

00:25 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia

21:30 Italia’s Got Talent

01:55 American Pie Presents: Band Camp

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Colpevole d’innocenza

23:35 Undressed

01:45 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:16 Big Bang Theory

21:14 Nave fantasma

23:05 Passenger 57 – Terrore ad alta quota

00:43 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:36 Criminal Minds XIII ep.19

21:22 Doppia colpa

23:04 Babylon Berlin S4E3

23:49 Babylon Berlin S4E4

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:12 Mystic River

23:53 Debito di sangue

01:56 The Open Road

Rai 5

20:20 The Sense of Beauty – E1

21:14 Art Night Puntata 10 – Caravaggio

22:14 Appresso alla musica – Puntata del 15/02/2024

23:04 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E4

23:47 Sidemen – I mercenari del rock

01:16 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Un anno con Salinger

22:55 Movie Mag

23:30 The Tourist

01:10 La collera di Dio

Rai Premium

20:20 Don Matteo – S11E16 – Una di quelle

21:20 Gli Omicidi del Lago S1E7 – La quarta donna

22:55 Un’estate sul Lago di Garda

00:30 Storie italiane

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:15 The Core

23:45 L’usignolo e l’allodola

01:25 Vite da escort

Twentyseven

20:04 La signora del West

21:06 La Famiglia Addams 2

22:50 L’amore è un trucco

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il discorso del re

22:55 Guerra e Pace

23:20 Casa Howard

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 One Day

23:30 A Beautiful Mind

La 5

20:02 UOMINI E DONNE

21:25 L’amore non va in vacanza

23:57 UOMINI E DONNE

01:13 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:25 La clinica del pus

Cine34

21:07 Caccia al tesoro

22:57 Il grande botto

00:38 Ciak speciale ’24

Focus

20:12 Cose di questo mondo

21:10 Gli animali piu’ pericolosi

22:00 Natura in movimento

23:00 I grandi misteri della Bibbia

01:05 Indagini ad alta quota

Giallo

21:10 Shetland

23:20 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:17 The Closer

21:13 Law & Order: Unita’ speciale – PrimaTv

22:56 Law & Order: Special Victims Unit

00:41 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:18 Due uomini e 1/2

21:15 Final Destination 2

23:07 Naruto Shippuden

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: SOS miniere

23:15 WWE NXT

00:10 Quei cattivi ragazzi

01:10 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Luigi Albertini il giornalismo moderno

21:10 Grandi disastri 10 errori fatali: l’assassinio Kennedy

22:05 I cacciatori del cielo

23:40 a.C.d.C. Per la fede e per il trono. 1590-1643 Alle origini dell’Europa moderna p.1 Un re protestante

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

