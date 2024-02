Zerocalcare, il prossimo libro a maggio: qualche anticipazione

Il prossimo libro di Zerocalcare verrà pubblicato a maggio: una bella notizia per tutti i fan del celebre fumettista di Rebibbia.

La notizia è stata diffusa dalla casa editrice Bao Publishing, tramite un post pubblicato sui propri canali social: anticipato anche l’argomento principale dell’ultima fatica di Michele Rech. Ecco i dettagli.

Nuovo libro di Zerocalcare a maggio: il post della casa editrice

“La settimana scorsa abbiamo fatto una lunga riunione qui in redazione con Zerocalcare, e insieme abbiamo deciso che oggi era il giorno giusto per annunciarvi che il suo prossimo libro a fumetti uscirà il 7 maggio, sarà lungo 304 pagine, e si intitolerà

QUANDO MUORI RESTA A ME.

La storia, che sta terminando in queste settimane, è di una bellezza rara. Parla, per la prima volta in modo approfondito, del rapporto con suo padre. Vi piacerà, tanto, promesso”, è quanto si legge dal post Facebook pubblicato da Bao Publishing.

Foto di repertorio dell’ultimo evento Netflix