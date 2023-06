Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie dal titolo Questo mondo non mi renderà cattivo, scritta e diretta proprio da Michele Rech (Zerocalcare) e prodotta da Movimenti Production (società del gruppo Banijay) in collaborazione con BAO Publishing.

Abbiamo potuto vedere in anteprima i primi quattro episodi della tanto attesa nuova serie di Zerocalcare: ecco qualche piccola anticipazione, senza spoiler che possano comprometterne la visione!

Questo mondo non mi renderà cattivo: la nuova serie di Zerocalcare, disponibile su Netflix a partire dal 9 giugno

Sulla nota piattaforma streaming saranno caricati sei episodi, dalla durata di circa mezz’ora ciascuno.

La sinossi e qualche piccola anticipazione

Cesare, un vecchio amico di Zero, torna nel quartiere dopo tanti anni ma, a causa della sua prolungata assenza, non riconosce più il mondo in cui è cresciuto. Il nostro protagonista vorrebbe dargli una mano e fare qualcosa per lui, ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo e di farlo sentire nuovamente a casa.

La serie si concentra sulla difficoltà a rimanere sé stessi nonostante i tanti ostacoli presentati dalla vita. Emblematico in questo senso è proprio il titolo della serie, che riprende il brano del cantautore romano Path. “Questo mondo non mi renderà cattivo” diventa infatti un mantra, un auspicio per tutti i personaggi, come se fosse una sorta di autoconvincimento a non prendere decisioni sbagliate, in contraddizione con i propri ideali.

Come nel primo successo di Zerocalcare targato Netflix, Strappare lungo i bordi, anche in questa seconda serie ritroviamo personaggi già noti al pubblico, come gli amici Secco e Sarah, o l’Armadillo (la personificazione della coscienza di Zero, sempre doppiato da Valerio Mastrandrea); a loro si aggiungeranno anche dei nuovi volti, proprio come Cesare.

Flashback, riflessioni e colpi di scena, in pieno stile Zerocalcare, caratterizzeranno questi nuovi episodi che, non abbiamo dubbi, saranno amati dagli spettatori proprio come i precedenti.

Questo mondo non mi renderà cattivo: la presentazione della nuova serie tv di Zerocalcare a Roma

Presso La Città dell’Altra Economia, in zona Testaccio a Roma, questa sera alle ore 20:30 sono stati proiettati i primi due episodi della nuova serie di Zerocalcare: per l’evento era presente anche il noto fumettista romano.

Il 9 e il 10 giugno 2023 sarà possibile immergersi nell’installazione a tema Questo mondo non mi renderà cattivo, sempre presso La Città dell’Altra Economia: l’ingresso è gratuito e si potrà accedere dalle ore 13:00 all’1:00.

Durante la conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio, alla presenza di Zerocalcare, Michele Foschini (BAO Publishing), Giorgio Scorza (Movimenti Production) e Ilaria Castiglioni (Netflix), sono state riprese ed analizzate diverse tematiche care al fumettista e presenti anche nella nuova serie: per evitare spoiler non scenderemo troppo nei dettagli, ma vi possiamo anticipare che tutti i fan di Zerocalcare non rimarrano delusi da questa sua nuova impresa animata.

Informazioni su Netflix:

Netflix è uno dei più grandi servizi di intrattenimento del mondo, con 233 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che accedono a un ampio e variegato catalogo di serie TV, film e giochi in numerose lingue. Gli abbonati possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, in qualsiasi momento, ovunque, e cambiare piano di abbonamento quando desiderano.

Informazioni su Movimenti Production:

Movimenti Production è il principale produttore e studio di animazione indipendente in Italia, con oltre 40 produzioni nazionali e internazionali all’attivo tra serie televisive, videoclip, live-show e progetti multi-piattaforma. Dal 2018, con le sedi di Milano, Firenze, Roma e Parigi, Movimenti Production riesce a sostenere la creatività e il talento Made in Italy a livello europeo e internazionale siglando alcuni dei titoli più importanti dell’intrattenimento per famiglie e ragazzi come la nuova serie animata di “Topo Gigio” e “Lupo” con Rai Kids, e la serie di Zerocalcare per Netflix “Strappare lungo i bordi”. Nel 2022 Movimenti Production è entrata a far parte della divisione Banijay Kids & Family all’interno del gruppo Banijay. L’assetto societario vede Giorgio Scorza e Davide Rosio come CEO e Direttori Creativi.

Informazioni su BAO Publishing

BAO Publishing è una casa editrice di Fumetto con sede a Milano. Fondata nel 2009 da Caterina Marietti e Michele Foschini, nel tempo è cresciuta fino ad annoverare dodici dipendenti, ed è diventata leader nel settore del graphic novel nelle librerie, pubblicando sia titoli originali italiani che in traduzione. È, da sempre, l’editore dei libri di Zerocalcare.

Vi lasciamo in galleria qualche foto dell’evento di oggi e vi auguriamo una buona visione!